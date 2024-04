6 "энергетических продуктов", которые помогут легко похудеть и удержать вес

Многие люди с лишним весом пытаются значительно сократить потребление калорий, из-за чего они испытывают сильный голод и постоянную тягу к еде. По окончанию диеты происходит снова набор веса. Об этом пишет издание ETNT.

Фото: Own work by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported