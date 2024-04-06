6 "энергетических продуктов", которые помогут легко похудеть и удержать вес

Многие люди с лишним весом пытаются значительно сократить потребление калорий, из-за чего они испытывают сильный голод и постоянную тягу к еде. По окончанию диеты происходит снова набор веса. Об этом пишет издание ETNT.
Но есть эффективная диета, согласно которой нужно добавить в рацион 6 продуктов питания, обеспечивающие сытость и лёгкое похудение.
"Эти продукты богаты питательными веществами, низкокалорийны и богаты белком и клетчаткой", — говорится в издании.
Таким образом, вам нужно добавить в питание такие продукты, как ягоды, корица, фасоль, чечевица и листовая зелень. Их нужно употреблять каждый день.
Например, утром в овсяную кашу можно добавить корицу и ягоды. Можно сделать смузи на основе замороженных ягод. На обед готовится салат из помидоров, листовой зелени, чечевицы или фасоли. Всё это поливается бальзамическим уксусом. На ужин можно приготовить батат с добавлением брюссельской капусты или брокколи с горчичным соусом.
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