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6 "энергетических продуктов", которые помогут легко похудеть и удержать вес

ETNT: корица и фасоль помогут быстро сбрасывать лишний вес

Здоровье

Многие люди с лишним весом пытаются значительно сократить потребление калорий, из-за чего они испытывают сильный голод и постоянную тягу к еде. По окончанию диеты происходит снова набор веса. Об этом пишет издание ETNT.

ETNT: корица и фасоль помогут быстро сбрасывать лишний вес
Фото: Own work by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Но есть эффективная диета, согласно которой нужно добавить в рацион 6 продуктов питания, обеспечивающие сытость и лёгкое похудение.

"Эти продукты богаты питательными веществами, низкокалорийны и богаты белком и клетчаткой", — говорится в издании.

Таким образом, вам нужно добавить в питание такие продукты, как ягоды, корица, фасоль, чечевица и листовая зелень. Их нужно употреблять каждый день.

Например, утром в овсяную кашу можно добавить корицу и ягоды. Можно сделать смузи на основе замороженных ягод. На обед готовится салат из помидоров, листовой зелени, чечевицы или фасоли. Всё это поливается бальзамическим уксусом. На ужин можно приготовить батат с добавлением брюссельской капусты или брокколи с горчичным соусом.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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