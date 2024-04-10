Как забыть про морщины? Срочно включите эти шесть антивозрастных продуктов в свой рацион

Названы шесть продуктов для продления молодости

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Сбалансированное питание является ключом к поддержанию оптимального здоровья. По словам Дэвида Синклера, эксперта по долголетию и генетика из Гарварда, суперпродукты, такие как авокадо и черника, могут увеличить продолжительность вашей жизни. Узнайте, какие продукты обеспечат вам долголетие.

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Авокадо

Авокадо занимает первое место в этом списке, оно богато полезными мононенасыщенными жирами и пищевыми волокнами, белком, минералами, полифенолами, витаминами C, E и K. Авокадо полезно для мозга, глаз и сердца.

Оливковое масло

Оливковое масло занимает второе место в списке Синклера, потому что богато полезными антиоксидантами, фитостеринами и витаминами, которые помогают улучшить здоровье кожи и мозга. Оно также помогает снизить уровень "плохого" холестерина и кровяное давление.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста богата витаминами А, С и К, а также фолиевой кислотой. Овощ также содержит минералы, такие как калий, и клетчатку. Капуста поддерживает здоровье клеток и укрепляет иммунитет, поскольку содержит антиоксиданты.

Дыня

Оранжевый цвет обусловлен каротиноидом бета-каротином, который в организме преобразуется в витамин А. Этот витамин имеет множество преимуществ, он улучшает здоровье глаз, кожи и репродуктивной системы.

Черника

В ней много антиоксидантов, которые способствуют здоровью кожи и выработке коллагена благодаря содержанию витамина С. В них также много пищевых волокон, которые помогают поддерживать нормальный уровень сахара и холестерина в крови.

Черника богата антоцианами, согласно исследованиям, существует связь между антоцианами и здоровым старением.

Орехи

Орехи, такие как кешью и бразильский орех, занимают шестое место в списке. Они содержат большое количество белка. Кешью также содержат медь и магний, а бразильские орехи богаты селеном.