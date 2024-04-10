Аппетитные кусочки курицы, обжаренные с мёдом, кориандром и соевым соусом: попробуйте приготовить
Куриный гуляш с медовым соусом: вкусный ужин
1:39
Гуляш из куриной грудки, приготовленный с медовым соусом и кориандром, будет идеально сочетаться с рисом, спагетти или жареными овощами.
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 столовая ложка паприки,
- 2 чайные ложки сахара,
- 1 чайная ложка соли,
- 1/4 чайной ложки чёрного перца,
- 1/4 чайной ложки молотой куркумы,
- 1/4 чайной ложки молотой корицы,
- ⅛ чайной ложки молотого кайенского перца,
- 750 г сырых куриных грудок без костей и кожи, нарезанных небольшими кусочками,
- 1,5 столовой ложки оливкового масла,
- 2 столовые ложки мёда,
- 2 столовые ложки воды,
- 1 столовая ложка соевого соуса,
- 1 чайная ложка сока лайма,
- 1 чайная ложка кукурузного крахмала,
- 1/2 чайной ложки порошка чили,
- 1/2 чайной ложки молотого кориандра,
- ⅛ чайной ложки молотого имбиря.
Приготовление
- В небольшой тарелке смешайте паприку, сахар, соль, перец, куркуму, корицу и кайенский перец. Смешайте нарезанные кусочки курицы со специями.
- Добавьте масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Как только масло нагреется, добавьте кусочки курицы. Готовьте курицу 5-7 минут, помешивая каждые пару минут.
- Пока курица готовится, смешайте в небольшой тарелке мёд, воду, соевый соус, сок лайма, кукурузный крахмал, порошок чили, кориандр и имбирь.
- Когда куриные кусочки будут готовы, добавьте в сковороду медовый соус и перемешайте. Готовьте ещё 2 минуты.
- Снимите с огня и подавайте.
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру