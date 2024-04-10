Аппетитные кусочки курицы, обжаренные с мёдом, кориандром и соевым соусом: попробуйте приготовить

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Куриный гуляш с медовым соусом: вкусный ужин

1:39
Еда

Гуляш из куриной грудки, приготовленный с медовым соусом и кориандром, будет идеально сочетаться с рисом, спагетти или жареными овощами.

Куриный гуляш с медовым соусом: вкусный ужин
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка паприки,
  • 2 чайные ложки сахара,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца,
  • 1/4 чайной ложки молотой куркумы,
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы,
  • ⅛ чайной ложки молотого кайенского перца,
  • 750 г сырых куриных грудок без костей и кожи, нарезанных небольшими кусочками,
  • 1,5 столовой ложки оливкового масла,
  • 2 столовые ложки мёда,
  • 2 столовые ложки воды,
  • 1 столовая ложка соевого соуса,
  • 1 чайная ложка сока лайма,
  • 1 чайная ложка кукурузного крахмала,
  • 1/2 чайной ложки порошка чили,
  • 1/2 чайной ложки молотого кориандра,
  • ⅛ чайной ложки молотого имбиря.

Приготовление

  1. В небольшой тарелке смешайте паприку, сахар, соль, перец, куркуму, корицу и кайенский перец. Смешайте нарезанные кусочки курицы со специями.
  2. Добавьте масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Как только масло нагреется, добавьте кусочки курицы. Готовьте курицу 5-7 минут, помешивая каждые пару минут.
  3. Пока курица готовится, смешайте в небольшой тарелке мёд, воду, соевый соус, сок лайма, кукурузный крахмал, порошок чили, кориандр и имбирь.
  4. Когда куриные кусочки будут готовы, добавьте в сковороду медовый соус и перемешайте. Готовьте ещё 2 минуты.
  5. Снимите с огня и подавайте.
Самый вкусный ГУЛЯШ ИЗ КУРИЦЫ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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