Аппетитные кусочки курицы, обжаренные с мёдом, кориандром и соевым соусом: попробуйте приготовить

Куриный гуляш с медовым соусом: вкусный ужин

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Гуляш из куриной грудки, приготовленный с медовым соусом и кориандром, будет идеально сочетаться с рисом, спагетти или жареными овощами.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1 столовая ложка паприки,

2 чайные ложки сахара,

1 чайная ложка соли,

1/4 чайной ложки чёрного перца,

1/4 чайной ложки молотой куркумы,

1/4 чайной ложки молотой корицы,

⅛ чайной ложки молотого кайенского перца,

750 г сырых куриных грудок без костей и кожи, нарезанных небольшими кусочками,

1,5 столовой ложки оливкового масла,

2 столовые ложки мёда,

2 столовые ложки воды,

1 столовая ложка соевого соуса,

1 чайная ложка сока лайма,

1 чайная ложка кукурузного крахмала,

1/2 чайной ложки порошка чили,

1/2 чайной ложки молотого кориандра,

⅛ чайной ложки молотого имбиря.

Приготовление

В небольшой тарелке смешайте паприку, сахар, соль, перец, куркуму, корицу и кайенский перец. Смешайте нарезанные кусочки курицы со специями. Добавьте масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Как только масло нагреется, добавьте кусочки курицы. Готовьте курицу 5-7 минут, помешивая каждые пару минут. Пока курица готовится, смешайте в небольшой тарелке мёд, воду, соевый соус, сок лайма, кукурузный крахмал, порошок чили, кориандр и имбирь. Когда куриные кусочки будут готовы, добавьте в сковороду медовый соус и перемешайте. Готовьте ещё 2 минуты. Снимите с огня и подавайте.