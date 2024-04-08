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Вкусный ягодно-овощной смузи с щепоткой кайенского перца на кокосовой воде: лучший коктейль для детоксикации

Детокс-смузи на кокосовой воде: включите его в свой рацион

0:47
Еда

Предлагаем вам лучший коктейль для детоксикации. Этот базовый рецепт подходит и для детей, но не стесняйтесь заменять или добавлять любые другие ингредиенты, которые вам нравятся!

Детокс-смузи на кокосовой воде: включите его в свой рацион
Фото: flickr.com by RunningStats is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 1 стакан кокосовой воды,
  • 1 среднее зелёное яблоко без кожицы, нарезанное кубиками,
  • 1 небольшая сырая красная свекла, очищенная и нарезанная кубиками,
  • 1 чашка замороженной клубники,
  • 1 чашка замороженного ананаса,
  • 1/2 небольшого авокадо, очищенного и порезанного,
  • 1 чашка свежего шпината,
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока,
  • щепотка кайенского перца,
  • 1/4 стакана замороженной брокколи,
  • 1/8 чайной ложки мелко натертой цедры лимона.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.

4 рецепта смузи для похудения и очищения
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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