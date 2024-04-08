Вкусный ягодно-овощной смузи с щепоткой кайенского перца на кокосовой воде: лучший коктейль для детоксикации

Детокс-смузи на кокосовой воде: включите его в свой рацион

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам лучший коктейль для детоксикации. Этот базовый рецепт подходит и для детей, но не стесняйтесь заменять или добавлять любые другие ингредиенты, которые вам нравятся!

Фото: flickr.com by RunningStats is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

1 стакан кокосовой воды,

1 среднее зелёное яблоко без кожицы, нарезанное кубиками,

1 небольшая сырая красная свекла, очищенная и нарезанная кубиками,

1 чашка замороженной клубники,

1 чашка замороженного ананаса,

1/2 небольшого авокадо, очищенного и порезанного,

1 чашка свежего шпината,

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока,

щепотка кайенского перца,

1/4 стакана замороженной брокколи,

1/8 чайной ложки мелко натертой цедры лимона.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере.