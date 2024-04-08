Вкусный ягодно-овощной смузи с щепоткой кайенского перца на кокосовой воде: лучший коктейль для детоксикации
Детокс-смузи на кокосовой воде: включите его в свой рацион
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Предлагаем вам лучший коктейль для детоксикации. Этот базовый рецепт подходит и для детей, но не стесняйтесь заменять или добавлять любые другие ингредиенты, которые вам нравятся!
Фото: flickr.com by RunningStats is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты
- 1 стакан кокосовой воды,
- 1 среднее зелёное яблоко без кожицы, нарезанное кубиками,
- 1 небольшая сырая красная свекла, очищенная и нарезанная кубиками,
- 1 чашка замороженной клубники,
- 1 чашка замороженного ананаса,
- 1/2 небольшого авокадо, очищенного и порезанного,
- 1 чашка свежего шпината,
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока,
- щепотка кайенского перца,
- 1/4 стакана замороженной брокколи,
- 1/8 чайной ложки мелко натертой цедры лимона.
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в блендере.
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру