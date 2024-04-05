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Приготовьте этот овощной суп с пастой орзо на курином бульоне: он согреет в дождливую погоду

Овощной суп с орзо на курином бульоне

1:14
Еда

Этот овощной суп с лапшой можно подать как на ужин, так и на обед — он согревает, успокаивает, идеально подходит для дождливого дня.

Овощной суп с орзо на курином бульоне
Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 стебель сельдерея, нарезанный,
  • 1 средняя морковь, нарезанная ломтиками,
  • 1 зубчик чеснока, раздавленный,
  • 1/4 средней луковицы,
  • 1/4 чайной ложки соли,
  • 1/3 стакана орзо или другой мелкой пасты,
  • 4 чашки куриного бульона,
  • небольшая горсть свежих листьев петрушки, базилика или укропа,
  • 1/2 лимона, выжатый сок,
  • свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в кастрюле среднего размера на среднем огне, добавьте все овощи, чеснок и лук. Посолите и готовьте около 6 минут. Добавьте макароны и готовьте, пока они не поджарятся и не станут золотистыми, около 2 минут.
  2. Добавьте бульон и доведите до кипения на сильном огне. Готовьте под крышкой, пока макароны не станут мягкими, около 8 минут.
  3. Добавьте любую траву, которая подходит вам (или вашему малышу), и лимонный сок. Приправьте перцем и дополнительной солью по вкусу. 
САМЫЙ ВКУСНЫЙ КУРИНЫЙ СУП С ДОМАШНЕЙ ЛАПШОЙ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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