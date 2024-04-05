Приготовьте этот овощной суп с пастой орзо на курином бульоне: он согреет в дождливую погоду

Овощной суп с орзо на курином бульоне

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот овощной суп с лапшой можно подать как на ужин, так и на обед — он согревает, успокаивает, идеально подходит для дождливого дня.

Фото: Own work by Miansari66 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла,

1 стебель сельдерея, нарезанный,

1 средняя морковь, нарезанная ломтиками,

1 зубчик чеснока, раздавленный,

1/4 средней луковицы,

1/4 чайной ложки соли,

1/3 стакана орзо или другой мелкой пасты,

4 чашки куриного бульона,

небольшая горсть свежих листьев петрушки, базилика или укропа,

1/2 лимона, выжатый сок,

свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

Нагрейте оливковое масло в кастрюле среднего размера на среднем огне, добавьте все овощи, чеснок и лук. Посолите и готовьте около 6 минут. Добавьте макароны и готовьте, пока они не поджарятся и не станут золотистыми, около 2 минут. Добавьте бульон и доведите до кипения на сильном огне. Готовьте под крышкой, пока макароны не станут мягкими, около 8 минут. Добавьте любую траву, которая подходит вам (или вашему малышу), и лимонный сок. Приправьте перцем и дополнительной солью по вкусу.