Приготовьте этот овощной суп с пастой орзо на курином бульоне: он согреет в дождливую погоду

Этот овощной суп с лапшой можно подать как на ужин, так и на обед — он согревает, успокаивает, идеально подходит для дождливого дня.
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Ингредиенты
2 столовые ложки оливкового масла,
1 стебель сельдерея, нарезанный,
1 средняя морковь, нарезанная ломтиками,
1 зубчик чеснока, раздавленный,
1/4 средней луковицы,
1/4 чайной ложки соли,
1/3 стакана орзо или другой мелкой пасты,
4 чашки куриного бульона,
небольшая горсть свежих листьев петрушки, базилика или укропа,
1/2 лимона, выжатый сок,
свежемолотый чёрный перец.
Приготовление
Нагрейте оливковое масло в кастрюле среднего размера на среднем огне, добавьте все овощи, чеснок и лук. Посолите и готовьте около 6 минут. Добавьте макароны и готовьте, пока они не поджарятся и не станут золотистыми, около 2 минут.
Добавьте бульон и доведите до кипения на сильном огне. Готовьте под крышкой, пока макароны не станут мягкими, около 8 минут.
Добавьте любую траву, которая подходит вам (или вашему малышу), и лимонный сок. Приправьте перцем и дополнительной солью по вкусу.