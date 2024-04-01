Тайны выбора вкусной клубники: главный агроном Тимирязевской академии дал советы любителям этой ягоды

Главный агроном Тимирязевской академии рассказал, как надо выбирать клубнику

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

1 апреля в Подмосковье начинается клубничный сезон, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.

Фото: creativecommons.org by Hakeem Ibnfaisal is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Как разобраться в огромном количестве аппетитных ягод и выбрать самую правильную клубнику, а также как долго мы можем ее хранить? Об этих и других клубничных новостях рассказал в комментарии для Pravda.Ru главный агроном Тимирязевской академии Владимир Микулов.

"Весной на прилавках магазинов появляется клубника, привезенная из Египта, Греции, Турции, то есть оттуда, где она может расти круглый год, — пояснил эксперт. — Местная земляника появится намного позже".

Владимир Микулов уверен, что привезенная ягода имеет только один плюс: не надо ждать наступления нашего сезона и можно есть клубнику уже сейчас. Также агроном выделил и несколько минусов: сорта (они должны быть приспособлены к длительной транспортировки, обычно это влияет на вкус ягод, потому что плод должен быть твердым и содержать небольшое количество сахара, чем больше сахара, тем больше вероятность болезни у ягоды) и ядохимикаты (они помогают сохранить клубнику в хорошем состоянии для потребления).

"Наверное, не стоит увлекаться и есть много клубники. Чтобы не было недостатка в ягодах, их можно употреблять в пищу, но в качестве небольшого десерта”, — рассказал эксперт.

Владимир также выделил несколько факторов, на которые стоит обращать внимание при покупке ягоды:

вкус (твердая, крупная, не очень сладкая) аромат

"Растение, выращенное в теплице, имеет более слабый аромат, в этом их особенность", — пояснил агроном.

Он также сказал, что москвичам не очень повезло, и, кроме самостоятельно выращенной ягоды, натуральную и вкусную клубнику в городе найти сложно даже в магазинах.

Владимир Микулов рассказал, как правильно хранить клубнику.

"Если мы говорим о зрелых ягодах, то их можно хранить максимум двое суток. При длительном хранении в холодильнике клубника теряет вкус и аромат, появляется серая гниль. В общем, начинают стремительно развиваться болезни. Как правило, ягоды уже провели достаточное количество времени в пути до того как попасть к нам на стол”, — поделился эксперт.