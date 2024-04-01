Постный майонез с крахмалом: этот соус получается густым и вкусным, а готовится как простой кисель

Данный рецепт постного майонеза с крахмалом довольно прост в приготовлении. Соус получается густым, вкусным и практически неотличимым от магазинных вариантов. Вот пошаговая инструкция рецепта от сайта "Лайфхакер.ру".
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
— 200 мл воды;
— 1,5 столовой ложки кукурузного крахмала;
— 1 чайная ложка сахара;
— 0,5 чайной ложки соли;
— 1 чайная ложка горчицы;
— 2 чайные ложки лимонного сока или столового уксуса 9%;
— 200 мл растительного масла.
Приготовление:
Вскипятите в кастрюле примерно 150 мл воды.
В оставшейся жидкости растворите кукурузный крахмал, помешивая.
Постепенно влейте раствор крахмала в кипящую воду, продолжая помешивать, чтобы избежать комков.
Дайте смеси загустеть и затем остудите до комнатной температуры.
Добавьте сахар, соль, горчицу, лимонный сок или уксус и масло.
Взбейте все ингредиенты блендером до получения однородной консистенции.
Ваш постный майонез готов! Можно подавать и использовать как обычный майонез. Этот рецепт помогает создать вкусный постный майонез, который вполне может конкурировать с магазинным вариантом. Наслаждайтесь своим домашним соусом!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Постный майонез с крахмалом(Давай поспобуем) Постное меню
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ