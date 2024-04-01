Постный майонез с крахмалом: этот соус получается густым и вкусным, а готовится как простой кисель

Постный майонез с крахмалом: вы точно не сможете отличить его от того, что продаётся в магазине

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Данный рецепт постного майонеза с крахмалом довольно прост в приготовлении. Соус получается густым, вкусным и практически неотличимым от магазинных вариантов. Вот пошаговая инструкция рецепта от сайта "Лайфхакер.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 200 мл воды;

— 1,5 столовой ложки кукурузного крахмала;

— 1 чайная ложка сахара;

— 0,5 чайной ложки соли;

— 1 чайная ложка горчицы;

— 2 чайные ложки лимонного сока или столового уксуса 9%;

— 200 мл растительного масла.

Приготовление:

Вскипятите в кастрюле примерно 150 мл воды. В оставшейся жидкости растворите кукурузный крахмал, помешивая. Постепенно влейте раствор крахмала в кипящую воду, продолжая помешивать, чтобы избежать комков. Дайте смеси загустеть и затем остудите до комнатной температуры. Добавьте сахар, соль, горчицу, лимонный сок или уксус и масло. Взбейте все ингредиенты блендером до получения однородной консистенции.

Ваш постный майонез готов! Можно подавать и использовать как обычный майонез. Этот рецепт помогает создать вкусный постный майонез, который вполне может конкурировать с магазинным вариантом. Наслаждайтесь своим домашним соусом!