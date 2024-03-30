Брускетта с помидорами и козьим сыром: рецепт знаменитой итальянской закуски, которую не стыдно и гостям предложить

Эта брускетта с помидорами и козьим сыром подходит в качестве лёгкой закуски или в сочетании с супом или салатом.
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Ингредиенты:
французский багет, нарезанный по диагонали на десять ломтиков.
½ стакана нарезанных помидоров черри.
1 столовая ложка нарезанного свежего базилика.
½ чайной ложки измельчённого чеснока.
¼ чайной ложки оливкового масла.
⅛ чайной ложки соли.
⅛ чайной ложки черного перца.
85 г козьего сыра.
1 чайная ложка бальзамического соуса.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов. Поместите ломтики багета на противень, застеленный фольгой, и сбрызните верх кулинарным спреем. Переверните ломтики и также опрыскайте другую сторону. Поместите ломтики багета в духовку на 10–12 минут, пока края не станут золотистыми.
Смешайте в миске помидоры, базилик, чеснок, оливковое масло, соль и перец.
Намажьте каждый поджаренный ломтик багета козьим сыром, равномерно распределив его по хлебу. Распределите томатную смесь поверх козьего сыра. Сбрызните соусом.
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