Брускетта с помидорами и козьим сыром: рецепт знаменитой итальянской закуски, которую не стыдно и гостям предложить

Брускетта с помидорами и козьим сыром: лёгкая закуска

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта брускетта с помидорами и козьим сыром подходит в качестве лёгкой закуски или в сочетании с супом или салатом.

Фото: flickr.com by Michael_Spencer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

французский багет, нарезанный по диагонали на десять ломтиков.

½ стакана нарезанных помидоров черри.

1 столовая ложка нарезанного свежего базилика.

½ чайной ложки измельчённого чеснока.

¼ чайной ложки оливкового масла.

⅛ чайной ложки соли.

⅛ чайной ложки черного перца.

85 г козьего сыра.

1 чайная ложка бальзамического соуса.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Поместите ломтики багета на противень, застеленный фольгой, и сбрызните верх кулинарным спреем. Переверните ломтики и также опрыскайте другую сторону. Поместите ломтики багета в духовку на 10–12 минут, пока края не станут золотистыми. Смешайте в миске помидоры, базилик, чеснок, оливковое масло, соль и перец. Намажьте каждый поджаренный ломтик багета козьим сыром, равномерно распределив его по хлебу. Распределите томатную смесь поверх козьего сыра. Сбрызните соусом.