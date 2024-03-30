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Брускетта с помидорами и козьим сыром: рецепт знаменитой итальянской закуски, которую не стыдно и гостям предложить

Брускетта с помидорами и козьим сыром: лёгкая закуска

1:16
Еда

Эта брускетта с помидорами и козьим сыром подходит в качестве лёгкой закуски или в сочетании с супом или салатом. 

Брускетта с помидорами и козьим сыром: лёгкая закуска
Фото: flickr.com by Michael_Spencer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • французский багет, нарезанный по диагонали на десять ломтиков.
  • ½ стакана нарезанных помидоров черри.
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего базилика.
  • ½ чайной ложки измельчённого чеснока.
  • ¼ чайной ложки оливкового масла.
  • ⅛ чайной ложки соли.
  • ⅛ чайной ложки черного перца.
  • 85 г козьего сыра.
  • 1 чайная ложка бальзамического соуса.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Поместите ломтики багета на противень, застеленный фольгой, и сбрызните верх кулинарным спреем. Переверните ломтики и также опрыскайте другую сторону. Поместите ломтики багета в духовку на 10–12 минут, пока края не станут золотистыми.
  2. Смешайте в миске помидоры, базилик, чеснок, оливковое масло, соль и перец.
  3. Намажьте каждый поджаренный ломтик багета козьим сыром, равномерно распределив его по хлебу. Распределите томатную смесь поверх козьего сыра. Сбрызните соусом.
Брускетта с помидорами и сыром!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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