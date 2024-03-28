Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти комнатные растения не нуждаются в опрыскивании
Audi представил обновленный Q7 2025 с мощным двигателем V8
Капаклы отреагировал на беременность Мусульбес
Диетолог Тихомирова: шампиньоны улучшают состояние кишечника
Шварценеггер показал, как приседать при боли в коленях
Костный бульон: секрет здоровья и красоты на вашем столе
Секреты заработка звезд: сколько Манижа, Баста и другие российские артисты получили в 2023 году
The Observer: в Азербайджане археологи обнаружили древнее захоронение амазонок
Ученые назвали продукты, которые необходимо добавить в рацион собаки
Маринованная селёдка с добавлением горчицы: любители солёной рыбки точно оценят!

Сельдь, маринованная с горчицей: новый взгляд на традиционную солёную рыбку

1:13
Еда

Простой рецепт сделает из обычной солёной селедки ароматную маринованную рыбку с горчицей. Попробуйте замариновать солёную сельдь по рецепту RussianFood.com — вам обязательно понравится!

Сельдь, маринованная с горчицей: новый взгляд на традиционную солёную рыбку
Фото: flickr.com by Lars Plougmann is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты (на 8 порций):

— 2 штуки солёной селедки,

— 2-3 репчатых лука,

— 1,5-2 чайные ложки горчицы (в виде соуса),

— 1-2 чайные ложки сахара,

— 1,5-2 столовые ложки 6% уксуса,

— 2-3 столовые ложки растительного масла,

— 0,25-0,5 стакана воды.

Приготовление:

  1. Очистите селедку от кожи и отделите филе от костей.
  2. Нарежьте филе тонкими кусочками.
  3. Смешайте горчицу и сахар.
  4. Добавьте уксус и растительное масло.
  5. Очистите и нарежьте лук.
  6. Добавьте лук в маринад. Влейте воду и перемешайте.
  7. Положите кусочки селёдки в маринад. Перемешайте и оставьте на 20-30 минут. После того, как селедка промаринуется, можно подавать на стол.

Вы можете украсить маринованную селедку зеленью или положить её на ломтик хлеба. Приятного аппетита!

ДАЖЕ СОУС ВЫМАКИВАЮТ. СЕЛЁДКА В ГОРЧИЧНОМ СОУСЕ. ТЕПЕРЬ ГОТОВЛЮ ПОСТОЯННО.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю

Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.

МК: адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
Рассматриваем несколько способов, как использовать картон и газеты в огороде
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Винер считает, что россияне, которые отправятся на Олимпиаду в Париж — "команда бомжей"
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря
Карликовые киски: эти породы можно заводить по 10 штук, места хватит всем
Вы можете считать себя монстром, если не делаете этого: в чем кот нуждается больше всего
Вы можете считать себя монстром, если не делаете этого: в чем кот нуждается больше всего
Последние материалы
43% российских туристов проведут апрельские каникулы в Китае
Польского генерала Ярослава Громадзиньского уволили с поста командира Еврокорпуса
Нутрициолог Лакатос назвала картошку и бананы полезными для похудения углеводами
Subaru отзывает почти 120 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности
Издание Figaro, цитируя обозревателя Рено Жирар, заявило, что Франция не сможет победить Россию на Украине
Как защитить картофель от медведки?
Назван легкий способ отмыть стеклянные поверхности до блеска
Актриса Энистон продемонстрировала свою "ленивую" тренировку
Соус тартар с укропом: идеальное дополнение к блюдам из рыбы и морепродуктов
Продукты, способствующие синтезу коллагена: естественная поддержка организма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников