Маринованная селёдка с добавлением горчицы: любители солёной рыбки точно оценят!

Сельдь, маринованная с горчицей: новый взгляд на традиционную солёную рыбку

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой рецепт сделает из обычной солёной селедки ароматную маринованную рыбку с горчицей. Попробуйте замариновать солёную сельдь по рецепту RussianFood.com — вам обязательно понравится!

Фото: flickr.com by Lars Plougmann is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты (на 8 порций):

— 2 штуки солёной селедки,

— 2-3 репчатых лука,

— 1,5-2 чайные ложки горчицы (в виде соуса),

— 1-2 чайные ложки сахара,

— 1,5-2 столовые ложки 6% уксуса,

— 2-3 столовые ложки растительного масла,

— 0,25-0,5 стакана воды.

Приготовление:

Очистите селедку от кожи и отделите филе от костей. Нарежьте филе тонкими кусочками. Смешайте горчицу и сахар. Добавьте уксус и растительное масло. Очистите и нарежьте лук. Добавьте лук в маринад. Влейте воду и перемешайте. Положите кусочки селёдки в маринад. Перемешайте и оставьте на 20-30 минут. После того, как селедка промаринуется, можно подавать на стол.

Вы можете украсить маринованную селедку зеленью или положить её на ломтик хлеба. Приятного аппетита!