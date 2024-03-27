Очень вкусное шоколадное печенье: готовится без муки. Идеальный десерт для сладкоежек с аллергией на глютен

Это печенье без муки приобретает объём благодаря взбитым яичным белкам. Идеальный десерт для людей с целиакией и аллергией на глютен. Вкусные, тающие во рту, шоколадная крошка в каждом кусочке придаёт десерту насыщенный шоколадный вкус.
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Ингредиенты
1 стакан сахарной пудры
1/4 стакана какао-порошка
1/8 чайной ложки соли
2 больших яичных белка
1 чайная ложка ванильного экстракта
1/2 стакана шоколадной стружки или нарезанных кусочков
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите 2 больших противня пергаментной бумагой. Смажьте бумагу кулинарным спреем.
Смешайте в средней миске сахарную пудру, какао-порошок и соль. Взбейте яичные белки в большой миске электрическим миксером до образования мягких пиков. Добавьте ваниль. Добавьте смесь какао-порошка. Добавьте шоколадную стружку (или кусочки).
Выкладывайте тесто столовыми ложками на подготовленные противни. Выпекайте, пока печенье не начнёт трескаться сверху, 12-14 минут.
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