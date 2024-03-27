Очень вкусное шоколадное печенье: готовится без муки. Идеальный десерт для сладкоежек с аллергией на глютен

Как приготовить шоколадное печенье без муки

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Это печенье без муки приобретает объём благодаря взбитым яичным белкам. Идеальный десерт для людей с целиакией и аллергией на глютен. Вкусные, тающие во рту, шоколадная крошка в каждом кусочке придаёт десерту насыщенный шоколадный вкус.

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Ингредиенты

1 стакан сахарной пудры

1/4 стакана какао-порошка

1/8 чайной ложки соли

2 больших яичных белка

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/2 стакана шоколадной стружки или нарезанных кусочков

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите 2 больших противня пергаментной бумагой. Смажьте бумагу кулинарным спреем. Смешайте в средней миске сахарную пудру, какао-порошок и соль. Взбейте яичные белки в большой миске электрическим миксером до образования мягких пиков. Добавьте ваниль. Добавьте смесь какао-порошка. Добавьте шоколадную стружку (или кусочки). Выкладывайте тесто столовыми ложками на подготовленные противни. Выпекайте, пока печенье не начнёт трескаться сверху, 12-14 минут.