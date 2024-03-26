Куриные голени с грибным соусом, запечённые в духовке: близкие обязательно оценят!

Куриные ножки, запечённые в густом сливочном соусе с шампиньонами, несложно приготовить, а получается такое блюдо от сайта petelinka.ru ну очень вкусным!
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— куриная голень — 4 шт.,
— шампиньоны — 4 шт. (нарезать ломтиками),
— чеснок — 100 г (2-3 зубчика),
— сливки 15% жирности — 150 мл,
— куриный бульон — 200 мл,
— горчица — 1 ст. л.,
— сливочное масло — 1 ст. л.,
— оливковое масло — 2 ст. л.,
— тимьян — 2-3 веточки,
— соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
В сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло. Обжарьте куриные голени с двух сторон до золотистой корочки, затем снимите их со сковороды.
В этой же сковороде обжарьте шампиньоны. Добавьте мелко порезанный чеснок, горчицу, куриный бульон и сливки. Посолите, поперчите, добавьте тимьян. Доведите до кипения, затем готовьте 3-4 минуты, пока соус не загустеет.
Перелейте соус в глубокую форму для запекания.
Выложите обжаренные куриные голени в соус и запекайте в духовке 20 минут при температуре 180°C.
Приятного аппетита!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Нежные КУРИНЫЕ НОЖКИ в соусе с грибами! Вкусный ужин для семьи! | Chicken with Creamy Mushroom Sauce
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ