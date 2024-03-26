Куриные голени с грибным соусом, запечённые в духовке: близкие обязательно оценят!

Куриные ножки, запечённые с грибным соусом: нежный сливочный вкус и аромат шампиньонов

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные ножки, запечённые в густом сливочном соусе с шампиньонами, несложно приготовить, а получается такое блюдо от сайта petelinka.ru ну очень вкусным!

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— куриная голень — 4 шт.,

— шампиньоны — 4 шт. (нарезать ломтиками),

— чеснок — 100 г (2-3 зубчика),

— сливки 15% жирности — 150 мл,

— куриный бульон — 200 мл,

— горчица — 1 ст. л.,

— сливочное масло — 1 ст. л.,

— оливковое масло — 2 ст. л.,

— тимьян — 2-3 веточки,

— соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

В сковороде разогрейте сливочное и оливковое масло. Обжарьте куриные голени с двух сторон до золотистой корочки, затем снимите их со сковороды. В этой же сковороде обжарьте шампиньоны. Добавьте мелко порезанный чеснок, горчицу, куриный бульон и сливки. Посолите, поперчите, добавьте тимьян. Доведите до кипения, затем готовьте 3-4 минуты, пока соус не загустеет. Перелейте соус в глубокую форму для запекания. Выложите обжаренные куриные голени в соус и запекайте в духовке 20 минут при температуре 180°C.

Приятного аппетита!