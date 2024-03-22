Курица в карамели: необычное блюдо из куриного филе по-азиатски

Курица в карамели: куриное филе, приготовленное в азиатской манере

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриное филе можно приготовить очень необычно и вкусно, если взять на вооружение идею сайта petelinka.ru. Комбинация солёных и сладких нот в горячем из сочной курочки непременно удивит и порадует ваших любимых!

Фото: commons.wikimedia.org by adiosmary is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

300 г куриного филе,

1 зубчик чеснока,

30 г сахара,

1 ст. л. соевого соуса,

1 ч. л. уксуса (9%),

1 ч. л. кунжута,

чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками толщиной около 1 см. В разогретую сковороду добавьте сахар. Добавьте немного воды и растопите сахар на среднем огне, постоянно помешивая, пока не получится тёмная карамель. Уменьшите огонь и добавьте кусочки курицы в сковороду с карамелью. Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт карамелью. Добавьте нарезанный чеснок, соевый соус, уксус и перец. Хорошо перемешайте. Тушите курицу под закрытой крышкой на небольшом огне до готовности. Это займёт около 10-15 минут, в зависимости от размера кусочков курицы. Последние 2-3 минуты тушения уберите крышку и продолжайте готовить, чтобы лишний сок выпарился и курица начала карамелизироваться. Переложите курицу на тарелку и посыпьте сверху кунжутом.

Подавайте курицу с гарниром по вашему выбору и наслаждайтесь вкусом! Это блюдо с сочной карамельной глазурью и ароматными специями идеально подходит как для повседневного обеда, так и для особых случаев. Попробуйте его с греческим рисом или картофельным пюре, а также добавьте свежие овощи или салат для дополнительной свежести и баланса. Приятного аппетита!