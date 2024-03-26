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Этот рецепт засолки говядины в домашних условиях вас ошеломит результатом. Аппетитные ломтики мяса просто тают во рту

Готовим солонину дома: как просто и вкусно засолить мясо

1:59
Еда

Солить мясо можно, добавляя сухую соль или используя рассол. Попробуйте приготовить солёную говядину в домашних условиях по приведённому рецепту.

Готовим солонину дома: как просто и вкусно засолить мясо
Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 кг говяжьей грудинки
  • 300 г тростникового сахара
  • 350 г крупной морской соли
  • 2 чайные ложки чёрного перца горошком
  • 2 чайные ложки ягод можжевельника
  • 1 столовая ложка семян кориандра
  • 1 столовая ложка семян горчицы
  • 6 лавровых листьев
  • 50 г пищевого нитрата калия (по желанию)
  • 1 большая морковь, нарезанная крупными кусками
  • 1 луковица, разрезанная на четвертинки
  • 1 стебель сельдерея, нарезанный кусочками
  • 1 лук-порей, нарезанный кусочками
  • 6 зубчиков чеснока, неочищенных
  • Зелень петрушки

Приготовление

  1. Положите сахар, соль, перец горошком, семена кориандра, ягоды можжевельника, семена горчицы, четыре лавровых листа и нитрат калия в очень большую кастрюлю. Добавьте два литра воды и доведите до кипения. Перемешайте до растворения сахара, варите две минуты. Снимите кастрюлю с огня и отставьте её в сторону, пока смесь не остынет.
  2. Проткните говядину со всех сторон шампуром. Поместите мясо в чистый и большой прочный пищевой пластиковый пакет. Добавьте рассол и запечатайте пакет. Убедитесь, что мясо полностью погружено в жидкость, поставьте его в прохладное место или холодильник на семь дней. Переворачивайте сумку каждый день.
  3. После маринования тщательно промойте мясо в холодной воде. Сверните мясо рулетом и перевяжите верёвкой.
  4.  Поместите говядину в большую кастрюлю вместе с овощами, стеблями петрушки, оставшимся лавровым листом и чесноком. Залейте водой, доведите до кипения и варите мясо около двух с половиной часов, пока оно не станет мягким.
  5. Как только мясо остынет, перед подачей нарежьте его толстыми ломтиками.
Как вкусно и просто засолить мясо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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