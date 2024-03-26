Этот рецепт засолки говядины в домашних условиях вас ошеломит результатом. Аппетитные ломтики мяса просто тают во рту

Солить мясо можно, добавляя сухую соль или используя рассол. Попробуйте приготовить солёную говядину в домашних условиях по приведённому рецепту.
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Ингредиенты
2 кг говяжьей грудинки
300 г тростникового сахара
350 г крупной морской соли
2 чайные ложки чёрного перца горошком
2 чайные ложки ягод можжевельника
1 столовая ложка семян кориандра
1 столовая ложка семян горчицы
6 лавровых листьев
50 г пищевого нитрата калия (по желанию)
1 большая морковь, нарезанная крупными кусками
1 луковица, разрезанная на четвертинки
1 стебель сельдерея, нарезанный кусочками
1 лук-порей, нарезанный кусочками
6 зубчиков чеснока, неочищенных
Зелень петрушки
Приготовление
Положите сахар, соль, перец горошком, семена кориандра, ягоды можжевельника, семена горчицы, четыре лавровых листа и нитрат калия в очень большую кастрюлю. Добавьте два литра воды и доведите до кипения. Перемешайте до растворения сахара, варите две минуты. Снимите кастрюлю с огня и отставьте её в сторону, пока смесь не остынет.
Проткните говядину со всех сторон шампуром. Поместите мясо в чистый и большой прочный пищевой пластиковый пакет. Добавьте рассол и запечатайте пакет. Убедитесь, что мясо полностью погружено в жидкость, поставьте его в прохладное место или холодильник на семь дней. Переворачивайте сумку каждый день.
После маринования тщательно промойте мясо в холодной воде. Сверните мясо рулетом и перевяжите верёвкой.
Поместите говядину в большую кастрюлю вместе с овощами, стеблями петрушки, оставшимся лавровым листом и чесноком. Залейте водой, доведите до кипения и варите мясо около двух с половиной часов, пока оно не станет мягким.
Как только мясо остынет, перед подачей нарежьте его толстыми ломтиками.
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