Этот рецепт засолки говядины в домашних условиях вас ошеломит результатом. Аппетитные ломтики мяса просто тают во рту

Готовим солонину дома: как просто и вкусно засолить мясо

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Солить мясо можно, добавляя сухую соль или используя рассол. Попробуйте приготовить солёную говядину в домашних условиях по приведённому рецепту.

Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2 кг говяжьей грудинки

300 г тростникового сахара

350 г крупной морской соли

2 чайные ложки чёрного перца горошком

2 чайные ложки ягод можжевельника

1 столовая ложка семян кориандра

1 столовая ложка семян горчицы

6 лавровых листьев

50 г пищевого нитрата калия (по желанию)

1 большая морковь, нарезанная крупными кусками

1 луковица, разрезанная на четвертинки

1 стебель сельдерея, нарезанный кусочками

1 лук-порей, нарезанный кусочками

6 зубчиков чеснока, неочищенных

Зелень петрушки

Приготовление

Положите сахар, соль, перец горошком, семена кориандра, ягоды можжевельника, семена горчицы, четыре лавровых листа и нитрат калия в очень большую кастрюлю. Добавьте два литра воды и доведите до кипения. Перемешайте до растворения сахара, варите две минуты. Снимите кастрюлю с огня и отставьте её в сторону, пока смесь не остынет. Проткните говядину со всех сторон шампуром. Поместите мясо в чистый и большой прочный пищевой пластиковый пакет. Добавьте рассол и запечатайте пакет. Убедитесь, что мясо полностью погружено в жидкость, поставьте его в прохладное место или холодильник на семь дней. Переворачивайте сумку каждый день. После маринования тщательно промойте мясо в холодной воде. Сверните мясо рулетом и перевяжите верёвкой. Поместите говядину в большую кастрюлю вместе с овощами, стеблями петрушки, оставшимся лавровым листом и чесноком. Залейте водой, доведите до кипения и варите мясо около двух с половиной часов, пока оно не станет мягким. Как только мясо остынет, перед подачей нарежьте его толстыми ломтиками.