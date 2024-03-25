Нежное и ароматное клубничное печенье: готовится всего 15 минут. Ну очень вкусно!

Как приготовить клубничное печенье

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Это печенье, приготовленное из свежей клубники, доставит вам истинное удовольствие. Чтобы печенье было сочнее, в тесто можно добавить шоколадную стружку или сухофрукты.

Фото: creativecommons.org by Anton Darius is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Ингредиенты

1 яйцо

1/4 стакана растительного масла

135 г нарезанной клубники

1 чайная ложка разрыхлителя

2 столовые ложки лимонного сока

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

105 г сахарного песка

215 г муки

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. В миску добавьте яйцо, масло, сахар и ванильный экстракт. Взбейте. Добавьте в смесь разрыхлитель и муку и хорошо перемешайте. Когда тесто будет готово, добавьте нарезанную клубнику и ещё раз перемешайте. Сформируйте круглые шарики из теста. Выложите на противень и посыпьте сверху сахаром. Выпекайте печенье около 15 минут.