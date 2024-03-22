Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Кузбассе созданы 20 новых реагентов для медицины и молекулярной биологии
ВС РФ нанесли удар по заводу, производящему БПЛА
Молдавия надеется в этом году начать переговоры о вступлении в ЕС
Банк России 22 марта примет решение по ключевой ставке
ВС РФ нанесли удар по аэродрому, предназначенному для самолетов F-16
Компания KNAUF продолжит работу в РФ
Forbes: ВС Украины используют гибридные танки M-55S в качестве самоходных гаубиц
Австралия объявила о присоединении к коалиции БПЛА
Дмитрий Песков заявил о необходимости полного освобождения новых регионов и ликвидации любой угрозы со стороны Украины
Простой и полезный фруктовый салат с яблоками и сливочной заправкой: укрепит иммунитет, спасёт от простуды

Сливочный фруктовый салат с яблоками: простой рецепт

0:59
Еда

Хотите приготовить быстрый и полезный салат? Тогда попробуйте этот сливочный яблочный салат, приготовленный из хрустящих яблок Фуджи, мёда, нежирных сливок и фруктов на выбор.

Сливочный фруктовый салат с яблоками: простой рецепт
Фото: Openverse by Royalty-free image collection is licensed under CC BY 2.0

Этот простой салат может стать превосходной начинкой для сладких бутербродов. Богатый питательными веществами и клетчаткой, он отлично подходит для повышения иммунитета и ускорения обмена веществ, особенно если вы сидите на диете.

Ингредиенты

  • 3 яблока
  • 2 столовые ложки мёда
  • 2 столовые ложки жареных кешью
  • 1 чашка нежирных сливок
  • 1/2 стакана клюквы
  • 2 столовые ложки несолёного миндаля

Приготовление

  1. Моем и чистим яблоки. Далее нарезаем их желаемой формы.
  2. Затем переложите их в миску и добавьте нарезанную клюкву, миндаль и кешью.
  3. Возьмите другую миску, добавьте охлаждённые сливки, мёд и ванильную эссенцию, взбивайте, пока смесь не станет кремовой. Добавьте эту заправку в салат. 
Вот секретная заправка для фруктового салата
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Крот уйдёт на участок к соседу: просто закопайте это в саду — вредителю не понравится

Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.

Как избавиться от кротов?
Налоговая закроет бизнес Александра Реввы в России
Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России
Алюминиевая проводка возвращается в сферу строительства. Эксперты: теперь она лучше медной и выгоднее
Российская промышленность начала самостоятельно выпускать тантал
Прибалтийские страны двигаются к пропасти по русофобской тропинке Дмитрий Плотников РФ ответила на новый план Запада мощными ударами по центрам принятия решений, энергосистеме и логистике Украины Любовь Степушова Артефакты истории: два кинжала фараона Тутанхамона Вячеслав Шпаковский
Эвелина Блёданс высказазалась о дебоше Никиты Кологривого: "Кусают, когда популярность уходит"
Королева Камилла пожаловалась на младшего сына Кейт Миддлтон
Рассада становится бледной и не обретает здорового и привлекательного вида: что делать
Рассада становится бледной и не обретает здорового и привлекательного вида: что делать
Последние материалы
Дмитрий Песков заявил в интервью, что Россия де-факто находится в состоянии войны
Виктор Орбан: Брюссель является заложником Сороса
Росрыболовство: Вылов рыбы и морепродуктов в РФ увеличился на 9% с начала года
Среди покупателей элитной недвижимости в России преобладают миллениалы
Маргус Цахкна: Киев не обращался к Таллину с просьбой отправить свои войска
Telegraph: население Земли сократится в ближайшие 10-летия
Политолог Коновалов напомнил Орбану, что западные войска уже давно находятся на Украине
Умер Михаил Буденный, экс-глава Федерации конного спорта СССР
Антуриумы: разнообразие и красота природных чудес
Кинологи рассказали, как понять, что вы избаловали свою собаку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников