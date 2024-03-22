Простой и полезный фруктовый салат с яблоками и сливочной заправкой: укрепит иммунитет, спасёт от простуды

Сливочный фруктовый салат с яблоками: простой рецепт

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить быстрый и полезный салат? Тогда попробуйте этот сливочный яблочный салат, приготовленный из хрустящих яблок Фуджи, мёда, нежирных сливок и фруктов на выбор.

Фото: Openverse by Royalty-free image collection is licensed under CC BY 2.0

Этот простой салат может стать превосходной начинкой для сладких бутербродов. Богатый питательными веществами и клетчаткой, он отлично подходит для повышения иммунитета и ускорения обмена веществ, особенно если вы сидите на диете.

Ингредиенты

3 яблока

2 столовые ложки мёда

2 столовые ложки жареных кешью

1 чашка нежирных сливок

1/2 стакана клюквы

2 столовые ложки несолёного миндаля

Приготовление

Моем и чистим яблоки. Далее нарезаем их желаемой формы. Затем переложите их в миску и добавьте нарезанную клюкву, миндаль и кешью. Возьмите другую миску, добавьте охлаждённые сливки, мёд и ванильную эссенцию, взбивайте, пока смесь не станет кремовой. Добавьте эту заправку в салат.