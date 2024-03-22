Простой и полезный фруктовый салат с яблоками и сливочной заправкой: укрепит иммунитет, спасёт от простуды

Хотите приготовить быстрый и полезный салат? Тогда попробуйте этот сливочный яблочный салат, приготовленный из хрустящих яблок Фуджи, мёда, нежирных сливок и фруктов на выбор.
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Этот простой салат может стать превосходной начинкой для сладких бутербродов. Богатый питательными веществами и клетчаткой, он отлично подходит для повышения иммунитета и ускорения обмена веществ, особенно если вы сидите на диете.
Ингредиенты
3 яблока
2 столовые ложки мёда
2 столовые ложки жареных кешью
1 чашка нежирных сливок
1/2 стакана клюквы
2 столовые ложки несолёного миндаля
Приготовление
Моем и чистим яблоки. Далее нарезаем их желаемой формы.
Затем переложите их в миску и добавьте нарезанную клюкву, миндаль и кешью.
Возьмите другую миску, добавьте охлаждённые сливки, мёд и ванильную эссенцию, взбивайте, пока смесь не станет кремовой. Добавьте эту заправку в салат.
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