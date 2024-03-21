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Протеиновые батончики из гречки, орехов, семян кунжута: приготовьте эту невероятно вкусную и полезную вкусняшку

Протеиновые батончики из гречки и орехов: рецепт для полезного перекуса

1:25
Еда

Протеиновый батончик — один из полезных перекусов. Он не только быстро наполняет желудок, но и заряжает энергией на весь день. Это уникальное лакомство, которое вы можете приготовить сами из жареных семян кунжута, сгущённого молока, миндаля и кешью, а также сушёного кокоса и гречневой муки.

Протеиновые батончики из гречки и орехов: рецепт для полезного перекуса
Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/4 стакана гречки
  • 2 столовые ложки сушёного кокоса
  • 2 столовые ложки измельчённого тростникового сахара
  • 1/2 столовой ложки миндаля
  • 2 столовые ложки кунжута
  • 1/4 чайной ложки кардамона
  • 1 столовая ложка сгущённого молока
  • 1/2 столовой ложки кешью

Приготовление

  1. Поставьте сковороду на средний огонь и обжарьте в ней семена кунжута. Как только почувствуете их запах, переложите в миску. Затем обжарьте сушёный кокос на той же сковороде, когда он будет готов, переложите в другую миску. В чашу кофемолки добавьте жареные семена кунжута и жареный сушёный кокос. Измельчите.
  2. Проварите сгущённое молоко с кокосовым сахаром, кокосовой и кунжутной пастой.
  3. Добавьте в смесь обжаренную гречневую муку и порошок кардамона, перемешайте.
  4. Вылейте смесь на бумагу для выпечки, разровняйте и посыпьте сверху орехами, накройте другой бумагой и раскатайте до желаемой толщины.
  5. Полностью остудить, а затем нарезать и подавать.
Самые Вкусные Протеиновые Батончики в Домашних Условиях
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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