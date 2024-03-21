Протеиновые батончики из гречки, орехов, семян кунжута: приготовьте эту невероятно вкусную и полезную вкусняшку

Протеиновые батончики из гречки и орехов: рецепт для полезного перекуса

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Протеиновый батончик — один из полезных перекусов. Он не только быстро наполняет желудок, но и заряжает энергией на весь день. Это уникальное лакомство, которое вы можете приготовить сами из жареных семян кунжута, сгущённого молока, миндаля и кешью, а также сушёного кокоса и гречневой муки.

Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1/4 стакана гречки

2 столовые ложки сушёного кокоса

2 столовые ложки измельчённого тростникового сахара

1/2 столовой ложки миндаля

2 столовые ложки кунжута

1/4 чайной ложки кардамона

1 столовая ложка сгущённого молока

1/2 столовой ложки кешью

Приготовление

Поставьте сковороду на средний огонь и обжарьте в ней семена кунжута. Как только почувствуете их запах, переложите в миску. Затем обжарьте сушёный кокос на той же сковороде, когда он будет готов, переложите в другую миску. В чашу кофемолки добавьте жареные семена кунжута и жареный сушёный кокос. Измельчите. Проварите сгущённое молоко с кокосовым сахаром, кокосовой и кунжутной пастой. Добавьте в смесь обжаренную гречневую муку и порошок кардамона, перемешайте. Вылейте смесь на бумагу для выпечки, разровняйте и посыпьте сверху орехами, накройте другой бумагой и раскатайте до желаемой толщины. Полностью остудить, а затем нарезать и подавать.