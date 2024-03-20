Этот кисло-сладкий соус с добавлением ананасового сока готовится всего за 10 минут. Гораздо вкуснее обычного кетчупа!

Этот кисло-сладкий соус готовится всего за 10 минут. Приготовленный с добавлением томатного кетчупа, кукурузного крахмала, соевого соуса, оливкового масла и ананасового сока, он имеет идеальный баланс сладкого и острого вкуса. Этот соус подойдёт как к курице, так и к мясу.
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under public domain
Ингредиенты
1 чашка томатного кетчупа
3 столовые ложки кукурузного крахмала
1 стакан сахара
1,5 стакана ананасового сока
4 чайные ложки оливкового масла
3 столовые ложки соевого соуса
Приготовление
Возьмите большую миску и смешайте ананасовый сок и кукурузный крахмал. Затем поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней оливковое масло
Когда масло станет достаточно горячим, добавьте томатный кетчуп, смесь ананасового сока с крахмалом, сахар вместе с соевым соусом.
Перемешайте и готовьте около 2-5 минут, пока соус не загустеет.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ