Этот кисло-сладкий соус с добавлением ананасового сока готовится всего за 10 минут. Гораздо вкуснее обычного кетчупа!

Как приготовить вкусный кисло-сладкий соус к мясу

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Этот кисло-сладкий соус готовится всего за 10 минут. Приготовленный с добавлением томатного кетчупа, кукурузного крахмала, соевого соуса, оливкового масла и ананасового сока, он имеет идеальный баланс сладкого и острого вкуса. Этот соус подойдёт как к курице, так и к мясу.

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Ингредиенты

1 чашка томатного кетчупа

3 столовые ложки кукурузного крахмала

1 стакан сахара

1,5 стакана ананасового сока

4 чайные ложки оливкового масла

3 столовые ложки соевого соуса

Приготовление

Возьмите большую миску и смешайте ананасовый сок и кукурузный крахмал. Затем поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней оливковое масло Когда масло станет достаточно горячим, добавьте томатный кетчуп, смесь ананасового сока с крахмалом, сахар вместе с соевым соусом. Перемешайте и готовьте около 2-5 минут, пока соус не загустеет.