Вкусный, густой и кремовый десерт из горячего шоколада с корицей, кокосовой стружкой и миндалём: рецепт для сладкоежек

Хотите начать день с шоколадного удовольствия? Откажитесь от обычного коктейля или смузи, приготовьте вкусный, густой и кремовый десерт из горячего шоколада и начните свой день с изысканного сладкого угощения.
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Чтобы сделать этот десерт полезным, можете добавить в него овёс, фрукты, семена и орехи.
Ингредиенты
2 столовые ложки какао-порошка
1/2 стакана густых сливок
3 столовые ложки хлопьев миндаля
2 столовые ложки кокосовой стружки
1/4 стакана тёмного шоколада
1 чашка молока
1 чайная ложка кукурузной муки
1 банан
2 столовые ложки сахара
2 щепотки корицы
Приготовление
Вскипятите в кастрюле молоко. Добавьте тёмный шоколад. Продолжая помешивать, добавьте какао-порошок, сахар. Добавьте кукурузную муку и уменьшите огонь.
Добавьте густые сливки, миндальные хлопья и кокос (оставьте немного для украшения). Продолжайте помешивать, пока смесь не станет густой и насыщенной.
Вылейте смесь в стаканчик, добавьте нарезанный банан, посыпьте корицей, кокосовой стружкой и миндалём.
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