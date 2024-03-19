Вкусный, густой и кремовый десерт из горячего шоколада с корицей, кокосовой стружкой и миндалём: рецепт для сладкоежек

Рецепт кремового десерта с горячим шоколадом и корицей

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите начать день с шоколадного удовольствия? Откажитесь от обычного коктейля или смузи, приготовьте вкусный, густой и кремовый десерт из горячего шоколада и начните свой день с изысканного сладкого угощения.

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Чтобы сделать этот десерт полезным, можете добавить в него овёс, фрукты, семена и орехи.

Ингредиенты

2 столовые ложки какао-порошка

1/2 стакана густых сливок

3 столовые ложки хлопьев миндаля

2 столовые ложки кокосовой стружки

1/4 стакана тёмного шоколада

1 чашка молока

1 чайная ложка кукурузной муки

1 банан

2 столовые ложки сахара

2 щепотки корицы

Приготовление

Вскипятите в кастрюле молоко. Добавьте тёмный шоколад. Продолжая помешивать, добавьте какао-порошок, сахар. Добавьте кукурузную муку и уменьшите огонь. Добавьте густые сливки, миндальные хлопья и кокос (оставьте немного для украшения). Продолжайте помешивать, пока смесь не станет густой и насыщенной. Вылейте смесь в стаканчик, добавьте нарезанный банан, посыпьте корицей, кокосовой стружкой и миндалём.