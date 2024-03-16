Вкусный обед из простых продуктов: этот фантастический салат из макарон вызовет восторг у всех членов семьи

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Классический макаронный салат: просто и сытно

1:12
Еда

Этот салат из макарон всегда будет вызывать массу комплиментов. Салат простой в приготовлении, при этом имеет приятный вкус.

Классический макаронный салат: просто и сытно
Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты

  • 4 чашки макарон
  • 1 стакан майонеза
  • 2/3 стакана белого сахара
  • 1/4 стакана уксуса
  • 2,5 столовые ложки жёлтой горчицы
  • 1,5 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 2 нарезанных стебля сельдерея
  • 1 большая луковица, нарезанная
  • 1 зелёный болгарский перец, очищенный от семян и нарезанный
  • 1/4 стакана тёртой моркови (по желанию)

Приготовление

  1. Соберите все ингредиенты.
  2. Сварите макароны (варить около 8 минут, они не должны стать очень мягкими). Промойте под холодной водой и слейте воду.
  3. Смешайте майонез, сахар, уксус, горчицу, соль, перец и макароны в большой миске.
  4. Добавьте сельдерей, лук, перец, морковь.

Этот домашний салат из макарон можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до пяти дней. Но не рекомендуется замораживать, так как после разморозки макароны, скорее всего, станут мягкими.

Классический макаронный салат
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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