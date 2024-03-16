Вкусный обед из простых продуктов: этот фантастический салат из макарон вызовет восторг у всех членов семьи

Классический макаронный салат: просто и сытно

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат из макарон всегда будет вызывать массу комплиментов. Салат простой в приготовлении, при этом имеет приятный вкус.

Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты

4 чашки макарон

1 стакан майонеза

2/3 стакана белого сахара

1/4 стакана уксуса

2,5 столовые ложки жёлтой горчицы

1,5 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца

2 нарезанных стебля сельдерея

1 большая луковица, нарезанная

1 зелёный болгарский перец, очищенный от семян и нарезанный

1/4 стакана тёртой моркови (по желанию)

Приготовление

Соберите все ингредиенты. Сварите макароны (варить около 8 минут, они не должны стать очень мягкими). Промойте под холодной водой и слейте воду. Смешайте майонез, сахар, уксус, горчицу, соль, перец и макароны в большой миске. Добавьте сельдерей, лук, перец, морковь.

Этот домашний салат из макарон можно хранить в герметичном контейнере в холодильнике до пяти дней. Но не рекомендуется замораживать, так как после разморозки макароны, скорее всего, станут мягкими.