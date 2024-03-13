Компот из мандаринов с добавлением яблок: встречаем весну с витамином С

Компот из мандаринов: вкусный напиток с витамином С на межсезонье

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Компот из мандаринов и яблок не только прост в приготовлении, но и обладает великолепным вкусом. Для приготовления этого напитка по рецепту Food. ru вам понадобятся мандарины, яблоки, вода и сахар. При желании, вы можете использовать любой сорт яблок и добавить минимальное количество сахара, если фрукты уже достаточно сладкие.

Фото: flickr.com by jronaldlee is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты (на 5 порций):

4 мандарина,

2 яблока,

200 г сахара,

1 л воды.

Для подачи:

1 палочка корицы,

пять долек мандарина,

веточки мяты — по желанию.

Приготовление

Сначала вам необходимо вскипятить воду в кастрюле. Затем вымойте и очистите мандарины, нарежьте кожурой ломтиками. Помойте яблоки и очистите их от кожуры. Яблоки следует нарезать на небольшие дольки. После подготовки фруктов, добавьте нарезанную кожуру мандарина в кипящую воду и проварите ее в течение минуты. Затем добавьте яблоки и через 5 минут добавьте мандарины. Варите компот ещё 10 минут и добавьте сахар. Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте напиток настаиваться при комнатной температуре.

Готовый компот можно разлить в стаканы с ручкой и добавить в него листья мяты и палочку корицы для большего аромата. Мандариновые дольки можно использовать для украшения напитка.

Если вы хотите сделать компот ещё полезнее, можете заменить сахар на натуральный мёд. Также вы можете добавить кусочки имбиря для пряного вкуса и аромата или использовать минеральную воду вместо обычной.

Добавление сока лимона или апельсина придаст компоту яркость и свежесть. Если вы предпочитаете кислые вкусы, можно добавить немного ягод, таких как малина или черная смородина. Подавайте компот холодным или с добавлением льда для освежающего эффекта. Наслаждайтесь этим вкусным и полезным напитком в любое время года!