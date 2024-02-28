Эскалоп на сковороде: простые правила приготовления, которые по силам каждому

Эскалоп на сковороде: вкуснейшее мясо, которое каждый сможет приготовить

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Эскалоп на сковороде от сайта "Меню недели" готовится просто элементарно. А главное, для его приготовления нужна только свинина и немного специй, и отменный ужин готов!

Фото: flickr.com by Haydn Blackey is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— 400 г свинины (лучше всего использовать вырезку),

— 40 г сливочного масла,

— 1 чайная ложка растительного масла,

— 2 щепотки смеси перцев,

— 2 щепотки соли.

Приготовление:

Нарежьте свинину на кусочки одинаковой толщины, примерно 1,5-2 см. Отбейте мясо с двух сторон до толщины около 0,5-0,7 см. Посолите, поперчите и оставьте на 5-10 минут для пропитывания вкуса. Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло вместе с кусочком сливочного масла. Выложите мясо на сковороду и жарьте на среднем огне одну сторону примерно 2-2,5 минуты. Переверните эскалопы и жарьте такое же время с другой стороны.

Готовые эскалопы на сковороде готовы к подаче! Подавайте их горячими, нарезая на несколько кусочков и наслаждайтесь нежным вкусом свинины. Приятного аппетита!