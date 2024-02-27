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Буженина из свинины: традиционная холодная закуска, которую не так уж сложно сделать

Буженина из свинины: готовить её не так сложно, как кажется

1:58
Еда

Буженина из свинины — это прекрасное блюдо для праздничного стола или просто как вкусная холодная закуска. Давайте рассмотрим рецепт приготовления буженины из свинины от сайта "Гастроном.ру".

Буженина из свинины: готовить её не так сложно, как кажется
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— Свиной окорок без кости — 2,5-3,2 кг
— Чеснок — 5-6 зубчиков
— Свежий корень имбиря — кусочек длиной 3-4 см
— Соль — 1 столовая ложка
— Свежемолотый чёрный перец — 2 чайных ложки
— Коричневый сахар — 1 чайная ложка
— Растительное масло — 1-2 столовые ложки
— Горчица — 1 столовая ложка

Рецепт приготовления:

  1. Подготовьте свинину, вымойте, зачистите (можно оставить тонкий слой жира) и обсушите.
  2. Очистите чеснок и имбирь, нарежьте их тонкой соломкой.
  3. В мисочке смешайте соль, черный перец, коричневый сахар, добавьте масло, хорошо перемешайте.
  4. Проколите свинину ножом, наполните отверстия масляной смесью, чесноком и имбирём.
  5. Намажьте мясо смесью из масла и горчицы, хорошо вотрите.
  6. Свяжите мясо кулинарной нитью, положите на решетку в миску, поставьте в холодильник на 24-48 часов.
  7. Разогрейте духовку до 220°C, запекайте буженину 15 минут, затем уменьшите температуру до 180°C и запекайте еще примерно 30 минут на каждые 500 г мяса плюс 30 минут на весь кусок.
  8. Несколько раз во время запекания полейте жидкостью с дна жаровни.
  9. Достаньте буженину из духовки, прикройте фольгой, оставьте на 20 минут.
  10. Остудите полностью, нарежьте тонкими ломтиками и подавайте с горчицей, хреном или соусом.

Таким образом, вы получите ароматную и сочную буженину, которая станет отличным угощением для ваших гостей или вкусным ужином в будние дни. Приятного аппетита!

Буженина из свинины
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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