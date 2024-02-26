Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После зимы необходимо удалить высохшие ветки деревьев
Александр Гудков появился в новом шоу Варнавы: "С удовольствием снимаюсь у Кати"
Новое открытие разрушает надежды найти инопланетную жизнь на Титане
Актёр Иван Янковский показал фото со своим знаменитым дедушкой Олегом Янковским
Не ешьте эти продукты, если у вас мигрень
Актёр Кирилл Канахин* из сериала "Глухарь" получил пожизненный срок
Пять укладок для холодного времени года, которые не испортит капюшон и погода
Сломавшая ногу Лера Кудрявцева рассказала, что получила травму на глазах своей дочери
Фитнес-тренер Прыгунов перечислил, какие виды спорта помогут снизить давление

Как исправить пересоленный суп: проверенные методы для идеального вкуса

1:24
Еда

Любая хозяйка знакома с ситуацией, когда суп случайно пересолили, и исправить этот недочет кажется невозможным. Но не беспокойтесь, есть несколько проверенных методов, которые вернут баланс вкуса вашему блюду.

Как исправить пересоленный суп: проверенные методы для идеального вкуса
Фото: flickr. com by Guilhem Vellut is licensed under CC-BY-2.0

Мешочек с рисом:

Забудьте о сложных приемах. Просто возьмите рис, нарежьте чистую натуральную ткань, создайте мешочек, наполните рисом и опустите его в суп на всего десять минут. Рис мгновенно поглотит избыточную соль, не испортив наваристость блюда.

Спасение с картошкой:

Картошка, как верный помощник, также может нейтрализовать избыток соли. Очистите несколько картошек, помойте и добавьте их в суп на 7-10 минут. Ваши вкусовые рецепторы будут благодарны за такой шаг.

Магия сахара:

Если избыток соли не слишком велик, добавьте в суп небольшую ложку сахара. Этот трюк не только скорректирует вкус, но и сделает блюдо более насыщенным и ароматным.

Игра с кусочками сахара:

Попробуйте необычный метод сахара в кусочках. Берите кусочек, аккуратно добавляйте в кастрюлю и следите, чтобы он не растворялся слишком быстро. Оцените вкус, и, если нужно, повторите процесс.

Не допустите, чтобы пересоленный суп испортил ваши кулинарные планы — используйте эти простые секреты и радуйте семью восхитительным вкусом каждый раз!

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец

Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.

Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
Уничтоженный первый танк M1 Abrams на Украине будет не последним Дмитрий Плотников Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев? Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Предыдущие ученые ошиблись в расчётах: новое исследование пролило свет на реальные размеры Солнца
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Сводка с фронта: Работино почти взято, армия России двигается на Часов Яр
Сводка с фронта: Работино почти взято, армия России двигается на Часов Яр
Последние материалы
После зимы необходимо удалить высохшие ветки деревьев
Александр Гудков появился в новом шоу Варнавы: "С удовольствием снимаюсь у Кати"
Новое открытие разрушает надежды найти инопланетную жизнь на Титане
Актёр Иван Янковский показал фото со своим знаменитым дедушкой Олегом Янковским
Не ешьте эти продукты, если у вас мигрень
Актёр Кирилл Канахин* из сериала "Глухарь" получил пожизненный срок
Пять укладок для холодного времени года, которые не испортит капюшон и погода
Как исправить пересоленный суп: проверенные методы для идеального вкуса
Сломавшая ногу Лера Кудрявцева рассказала, что получила травму на глазах своей дочери
Фитнес-тренер Прыгунов перечислил, какие виды спорта помогут снизить давление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников