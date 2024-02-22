Морковные котлеты: лёгкие и вкусные, готовятся на пару в пароварке или мультиварке

Морковные котлеты сами по себе лёгкое овощное блюдо. А сайт "Лайфхакер.ру" предлагает сделать их ещё полезнее, проводя их тепловую обработку в пароварке или мультиварке, без использования масла и жира.
Фото: commons.wikimedia.org by Salil Kumar Mukherjee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Чтобы приготовить морковные котлеты на пару, вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 3 штуки моркови,
— 2 яйца,
— 65 г манной крупы,
— соль и перец чёрный молотый по вкусу,
— 100 г твёрдого сыра (по желанию).
Приготовление:
Натрите очищенную морковь или измельчите её в блендере.
Добавьте яйца и манную крупу к моркови. Посолите и поперчите по вкусу. По желанию добавьте тертый твёрдый сыр.
Хорошо перемешайте все ингредиенты и оставьте смесь при комнатной температуре на 25 минут.
Сформируйте котлеты из полученной массы.
Готовьте котлеты в пароварке или мультиварке на пару около 25 минут или до готовности.
Подавайте морковные котлеты на пару горячими.
Можно подавать паровые морковные котлеты с соусом или овощным гарниром. Приятного аппетита!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ