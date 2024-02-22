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Морковные котлеты: лёгкие и вкусные, готовятся на пару в пароварке или мультиварке

Морковные котлеты на пару: нужная консистенция достигается благодаря манке

1:08
Еда

Морковные котлеты сами по себе лёгкое овощное блюдо. А сайт "Лайфхакер.ру" предлагает сделать их ещё полезнее, проводя их тепловую обработку в пароварке или мультиварке, без использования масла и жира.

Морковные котлеты на пару: нужная консистенция достигается благодаря манке
Фото: commons.wikimedia.org by Salil Kumar Mukherjee is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чтобы приготовить морковные котлеты на пару, вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 3 штуки моркови,

— 2 яйца,

— 65 г манной крупы,

— соль и перец чёрный молотый по вкусу,

— 100 г твёрдого сыра (по желанию).

Приготовление:

  1. Натрите очищенную морковь или измельчите её в блендере.
  2. Добавьте яйца и манную крупу к моркови. Посолите и поперчите по вкусу. По желанию добавьте тертый твёрдый сыр.
  3. Хорошо перемешайте все ингредиенты и оставьте смесь при комнатной температуре на 25 минут.
  4. Сформируйте котлеты из полученной массы.
  5. Готовьте котлеты в пароварке или мультиварке на пару около 25 минут или до готовности.
  6. Подавайте морковные котлеты на пару горячими.

Можно подавать паровые морковные котлеты с соусом или овощным гарниром. Приятного аппетита!

Морковные котлеты на пару: вкусный рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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