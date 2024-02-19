Вы по-другому взглянете на греческий йогурт: несколько способов сделать его вкуснее

Как сделать вкуснее греческий йогурт

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Греческий йогурт долгое время был отличным перекусом, и на то есть несколько веских причин: в нём много полезных жиров и белков, а нейтральный вкус и кремовая текстура делают его идеальной едой.

Фото: Own work by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако продукт может быстро надоесть. Существует масса способов превратить ваш обычный перекус во что-то более аппетитное. Вот несколько способов, которые помогут вашему греческому йогурту обрести новый вкус.

1. Положите новые ингредиенты. Добавьте в йогурт семечки тыквы, кунжут и семена подсолнечника, а также хлопья чили.

3. Сделайте из него соус. Возьмите свой любимый вид картофельных чипсов и смешайте греческий йогурт с ложкой сметаны или майонеза и любой свежей или сушёной зеленью, которая есть у вас под рукой. Затем попробуйте, чтобы увидеть, не хватает ли чего-нибудь, например, лимонного сока, чёрного перца или других приправ, и попробуйте.

4. Дополните фруктами. Фрукты и греческий йогурт — ещё одно известное сочетание, но нарезанный банан или ягоды могут надоесть. Поэтому попробуйте несколько неожиданных вариантов. Тропические фрукты, такие как ананас, арбуз и манго, удивительно хорошо сочетаются с текстурой йогурта, пишет self.com.