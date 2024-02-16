Очень ароматное блюдо: приготовьте капусту этим необычным способом - влюбитесь в овощ

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Рецепт квашеной капусты в духовке

1:12
Еда

Квашеная капуста в духовке — вкусное блюдо, которая удивит приятным ароматом. Вы можете дополнить её грибами, мясом, грудинкой или колбасой. Рецепт опубликован сайтом 1000. menu.

Рецепт квашеной капусты в духовке
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Ingo Franke is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 350 г квашеной капусты,
  • 1 морковь,
  • 1 репчатый лук,
  • 2 ст. ложки растительного масла,
  • соль по вкусу,
  • 1 чайная ложка сахара,
  • чёрный перец и укроп оп вкусу.

Приготовление:

1. Отожмите капусту от рассола и промойте её под проточной водой. Ещё раз отожмите.

2. Лук и морковь очистите. Натрите морковь на тёрке, лук нарежьте мелко. Обжарьте овощи на сковороде с маслом семь минут.

3. Положите овощи к капусте, размешайте. Добавьте сахар, перец. Размешайте.

4. В горшки для запекания налейте немного воды и положите капусту. Закройте крышками.

5. В разогретой духовке выпекайте капусту 40 минут при температуре 180 градусов.

6. Ароматная капуста готова.

КАК ПРИГОТОВИТЬ КВАШЕНУЮ КАПУСТУ В ДУХОВКЕ? Вкусная и пикантная квашеная капуста тушеная в духовке
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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