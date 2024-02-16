Очень ароматное блюдо: приготовьте капусту этим необычным способом - влюбитесь в овощ

Квашеная капуста в духовке — вкусное блюдо, которая удивит приятным ароматом. Вы можете дополнить её грибами, мясом, грудинкой или колбасой. Рецепт опубликован сайтом 1000. menu.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Отожмите капусту от рассола и промойте её под проточной водой. Ещё раз отожмите.
2. Лук и морковь очистите. Натрите морковь на тёрке, лук нарежьте мелко. Обжарьте овощи на сковороде с маслом семь минут.
3. Положите овощи к капусте, размешайте. Добавьте сахар, перец. Размешайте.
4. В горшки для запекания налейте немного воды и положите капусту. Закройте крышками.
5. В разогретой духовке выпекайте капусту 40 минут при температуре 180 градусов.
6. Ароматная капуста готова.
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.