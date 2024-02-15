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Баклажаны по-грузински: восхитят изумительной орехово-луковой начинкой и пряностями

Баклажаны по-грузински: прекрасное блюдо для праздничного или семейного ужина

1:44
Еда

Удивите своих близких на семейном или праздничном ужине вкусным и оригинальным блюдом - баклажанами по-грузински. Эта национальная грузинская закуска, приготовленная по рецепту сайта KP.RU, обязательно вызовет восторг и оставит приятное впечатление.

Баклажаны по-грузински: прекрасное блюдо для праздничного или семейного ужина
Фото: commons.wikimedia.org by salvagekat is licensed under CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

— 3 средних баклажана,

— 0,5 стакана грецких орехов,

— 1 репчатый лук,

— 2 зубчика чеснока,

— 2-3 веточки кинзы,

— ¼ чайной ложки уксуса 9%,

— ¼ чайной ложки хмели-сунели,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— соль и свежемолотый перец — по вкусу,

— зёрна граната (для украшения).

Приготовление:

  1. Очистите баклажаны и нарежьте их продольно на пластины толщиной около 0,5 см. Посолите и оставьте на 20-30 минут, затем обжарьте пластины с двух сторон на растительном масле и выложите на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки жира.
  2. Для начинки обжарьте нарезанный лук на сковороде. Поместите грецкие орехи в блендер и измельчите. Чеснок перетрите или нарежьте его мелкими кусочками, а кинзу нарубите.
  3. В миске соедините грецкие орехи, обжаренный лук, чеснок, кинзу, хмели-сунели, уксус, соль и перец. Если начинка получилась слишком густой, добавьте небольшое количество воды.
  4. На каждый ломтик баклажана нанесите начинку и аккуратно скрутите пластины в рулетики.
  5. Украсьте блюдо зернами граната.

Подайте баклажаны по-грузински на стол и наслаждайтесь вместе с домочадцами этой вкусной и оригинальной закуской. Приятного аппетита и наслаждайтесь прекрасным ужином!

Восхитительные рулетики из баклажанов по-грузински. Баклажаны с орехами.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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