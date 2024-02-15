Баклажаны по-грузински: восхитят изумительной орехово-луковой начинкой и пряностями

Удивите своих близких на семейном или праздничном ужине вкусным и оригинальным блюдом - баклажанами по-грузински. Эта национальная грузинская закуска, приготовленная по рецепту сайта KP.RU, обязательно вызовет восторг и оставит приятное впечатление.
Фото: commons.wikimedia.org by salvagekat is licensed under CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
— 3 средних баклажана,
— 0,5 стакана грецких орехов,
— 1 репчатый лук,
— 2 зубчика чеснока,
— 2-3 веточки кинзы,
— ¼ чайной ложки уксуса 9%,
— ¼ чайной ложки хмели-сунели,
— 2 столовые ложки растительного масла,
— соль и свежемолотый перец — по вкусу,
— зёрна граната (для украшения).
Приготовление:
Очистите баклажаны и нарежьте их продольно на пластины толщиной около 0,5 см. Посолите и оставьте на 20-30 минут, затем обжарьте пластины с двух сторон на растительном масле и выложите на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки жира.
Для начинки обжарьте нарезанный лук на сковороде. Поместите грецкие орехи в блендер и измельчите. Чеснок перетрите или нарежьте его мелкими кусочками, а кинзу нарубите.
В миске соедините грецкие орехи, обжаренный лук, чеснок, кинзу, хмели-сунели, уксус, соль и перец. Если начинка получилась слишком густой, добавьте небольшое количество воды.
На каждый ломтик баклажана нанесите начинку и аккуратно скрутите пластины в рулетики.
Украсьте блюдо зернами граната.
Подайте баклажаны по-грузински на стол и наслаждайтесь вместе с домочадцами этой вкусной и оригинальной закуской. Приятного аппетита и наслаждайтесь прекрасным ужином!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Восхитительные рулетики из баклажанов по-грузински. Баклажаны с орехами.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ