Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова
Греческая мусака по-русски: это блюдо порадует всю семью

Всего один баклажан: как приготовить греческую мусаку по-русски

2:36
Еда

Бренд-шеф сети пансионатов "Тёплые беседы" Тамара Мосева поделилась с читателями Pravda.Ru рецептом необычного блюда — греческой мусаки по-русски. Сочетает в себе лучшие черты обеих кухонь, а оригинальная комбинация вкусов и текстур порадует всю семью — от детей до ваших бабушек и дедушек.

Всего один баклажан: как приготовить греческую мусаку по-русски
Фото: wikimedia.org by Leon Brooks is licensed under Public domain

Греческая мусака по-русски

Ингредиенты:

  • Картофель — 4-5 шт.
  • Баклажаны — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Фарш мясной — 400 г
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 80 мл.
  • Молоко — 400 мл.
  • Масло сливочное — 70 г
  • Мука пшеничная — 1 ст. л.
  • Мускатный орех — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Паприка — по вкусу
  • Сыр твердый — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика

Приготовление:

  • Картофель вымываем, чистим и режем пластинами толщиной 0,5 см.
  • Для того чтобы баклажаны не горчили, необходимо их порезать кольцами толщиной 0,5 см, присыпать солью и оставить на 15-20 минут. После — промыть и просушить, промакивая бумажным полотенцем или салфетками.
  • В сковороду наливаем растительное масло, нагреваем и обжариваем баклажаны, но не до полной готовности, а лишь до золотистой корочки.
  • Предварительно порезанный полукольцами лук обжариваем на масле до прозрачности. Туда же добавляем фарш, перемешиваем всю массу и жарим на среднем огне пять минут. После приправляем специями, добавляем томатную пасту и тушим, пока вся жидкость в сковороде не испарится. В конце солим по вкусу.
  • Для приготовления соуса смазываем сковороду или сотейник сливочным маслом, добавляем муку и жарим до коричневого цвета, не забывая при этом постоянно помешивать.
  • Далее вливаем тонкой струйкой предварительно подогретое молоко и тщательно мешаем, пока содержимое не станет однородным и не будет напоминать густую сметану. Добавляем мускатный орех и молотый перец и хорошо все перемешиваем.
  • В форму с высокими бортами выкладываем слоями сначала картофель, потом фарш и баклажаны. В этой же последовательности повторяем всё второй раз, а затем заливаем соусом и присыпаем тертым сыром.
  • Запекаем блюдо около получаса в духовке при 180 градусах. В форме вся жидкость должна испариться, но самое главное — блюдо не должно подгореть. Перед тем, как подавать, дайте мусаке остыть около 20 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Новости Все >
Твой избранник оказался слабохарактерным? Убедись по этим 7 признакам для начала, чтобы делать выводы
Почему вы не теряете вес на диете: названы основные причины
Семь способов "убить" автомат даже на новых машинах
Ребенок пострадал от нападения акулы при погружении в клетке
Названы способы защиты автомобиля от мороза
Мужчина подал в суд на фотографа за неудачную фотосессию
Топ-10 продуктов, в которых есть скрытый сахар
Простые средства помогут в борьбе с вредителями капусты
Пять типов неисправностей автомобиля, с которыми не хотят связываться автосервисы
Как можно избавиться от неприятных запахов, которые появились в стиральной машине
Популярное
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой

Если провести процедуру замачивания семян в перекиси водорода, растения вырастут крепкими и устойчивыми в болезням.

Эта процедура улучшит прорастание семян
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
От белых глаз до мозга-губки за 7 дней: создан коронавирус со 100% смертностью
Кочаны капусты вырастают по 4 кг: этому сорту нипочём непогода и вредители
В Европе крепнет идея о Славянском союзе с Россией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Подборка идей и рекомендаций для женщин старше 50 лет по стрижкам
Подборка идей и рекомендаций для женщин старше 50 лет по стрижкам
Последние материалы
Всего один баклажан: как приготовить греческую мусаку по-русски
Почему вы не теряете вес на диете: названы основные причины
Семь способов "убить" автомат даже на новых машинах
Ребенок пострадал от нападения акулы при погружении в клетке
Названы способы защиты автомобиля от мороза
Мужчина подал в суд на фотографа за неудачную фотосессию
Топ-10 продуктов, в которых есть скрытый сахар
Простые средства помогут в борьбе с вредителями капусты
Пять типов неисправностей автомобиля, с которыми не хотят связываться автосервисы
Как можно избавиться от неприятных запахов, которые появились в стиральной машине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников