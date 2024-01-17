Греческая мусака по-русски: это блюдо порадует всю семью

Всего один баклажан: как приготовить греческую мусаку по-русски

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Бренд-шеф сети пансионатов "Тёплые беседы" Тамара Мосева поделилась с читателями Pravda.Ru рецептом необычного блюда — греческой мусаки по-русски. Сочетает в себе лучшие черты обеих кухонь, а оригинальная комбинация вкусов и текстур порадует всю семью — от детей до ваших бабушек и дедушек.

Фото: wikimedia.org by Leon Brooks is licensed under Public domain

Греческая мусака по-русски

Ингредиенты:

Картофель — 4-5 шт.

Баклажаны — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Фарш мясной — 400 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Масло растительное — 80 мл.

Молоко — 400 мл.

Масло сливочное — 70 г

Мука пшеничная — 1 ст. л.

Мускатный орех — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Паприка — по вкусу

Сыр твердый — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Приготовление: