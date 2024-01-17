Греческая мусака по-русски: это блюдо порадует всю семью

Бренд-шеф сети пансионатов "Тёплые беседы" Тамара Мосева поделилась с читателями Pravda.Ru рецептом необычного блюда — греческой мусаки по-русски. Сочетает в себе лучшие черты обеих кухонь, а оригинальная комбинация вкусов и текстур порадует всю семью — от детей до ваших бабушек и дедушек.
Фото: wikimedia.org by Leon Brooks is licensed under Public domain
Греческая мусака по-русски
Ингредиенты:
Картофель — 4-5 шт.
Баклажаны — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Фарш мясной — 400 г
Томатная паста — 1 ст. л.
Масло растительное — 80 мл.
Молоко — 400 мл.
Масло сливочное — 70 г
Мука пшеничная — 1 ст. л.
Мускатный орех — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Паприка — по вкусу
Сыр твердый — 100 г
Чеснок — 2 зубчика
Приготовление:
Картофель вымываем, чистим и режем пластинами толщиной 0,5 см.
Для того чтобы баклажаны не горчили, необходимо их порезать кольцами толщиной 0,5 см, присыпать солью и оставить на 15-20 минут. После — промыть и просушить, промакивая бумажным полотенцем или салфетками.
В сковороду наливаем растительное масло, нагреваем и обжариваем баклажаны, но не до полной готовности, а лишь до золотистой корочки.
Предварительно порезанный полукольцами лук обжариваем на масле до прозрачности. Туда же добавляем фарш, перемешиваем всю массу и жарим на среднем огне пять минут. После приправляем специями, добавляем томатную пасту и тушим, пока вся жидкость в сковороде не испарится. В конце солим по вкусу.
Для приготовления соуса смазываем сковороду или сотейник сливочным маслом, добавляем муку и жарим до коричневого цвета, не забывая при этом постоянно помешивать.
Далее вливаем тонкой струйкой предварительно подогретое молоко и тщательно мешаем, пока содержимое не станет однородным и не будет напоминать густую сметану. Добавляем мускатный орех и молотый перец и хорошо все перемешиваем.
В форму с высокими бортами выкладываем слоями сначала картофель, потом фарш и баклажаны. В этой же последовательности повторяем всё второй раз, а затем заливаем соусом и присыпаем тертым сыром.
Запекаем блюдо около получаса в духовке при 180 градусах. В форме вся жидкость должна испариться, но самое главное — блюдо не должно подгореть. Перед тем, как подавать, дайте мусаке остыть около 20 минут.
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