На магазинный не взглянете: этот соус для салата "Цезарь" разы вкуснее и полезнее

Соус для салата "Цезарь" можно приготовить самостоятельно. В магазинном зачастую содержатся консерванты и вредные ингредиенты. Вы больше не захотите его покупать, потому что домашний получается в разы вкуснее и полезнее. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Рецепты от шефа!!"
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Измельчите ингредиенты с помощью погружного блендера.
2. В массу постепенно влейте масло, не переставайте работать блендером.
3. Вкусный соус готов.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.