На магазинный не взглянете: этот соус для салата "Цезарь" разы вкуснее и полезнее

Соус для салата "Цезарь" приготовьте дома

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Соус для салата "Цезарь" можно приготовить самостоятельно. В магазинном зачастую содержатся консерванты и вредные ингредиенты. Вы больше не захотите его покупать, потому что домашний получается в разы вкуснее и полезнее. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Рецепты от шефа!!"

Фото: flickr.com by Ewan Munro from London, UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

3 яйца,

1 чайная ложка горчицы,

1,5 столовые ложки соевого соуса,

30-50 г твёрдого сыра,

2 мелких маринованных огурца,

2-3 зубчика чеснока,

100-300 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

1. Измельчите ингредиенты с помощью погружного блендера.

2. В массу постепенно влейте масло, не переставайте работать блендером.

3. Вкусный соус готов.