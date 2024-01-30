Домашний клюквенный морс: освежающий насыщенный вкус и польза витамина С

Домашний клюквенный морс: вкуснейший напиток и натуральное лекарство

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний клюквенный морс — это не только вкусный и освежающий напиток, но и настоящий источник пользы для здоровья. Клюква богата витаминами, особенно витамином С, и она обладает антибактериальными свойствами, которые помогают бороться с инфекциями и укреплять иммунную систему.

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Приготовление домашнего клюквенного морса — простой процесс, для которого потребуется всего несколько ингредиентов.

Ингредиенты:

— 500 г клюквы

— 2 л питьевой воды

— 2 столовые ложки меда

Шаг 1: Подготовка клюквы Тщательно промойте клюкву, удаляя мятые и испорченные ягоды. Оставшиеся ягоды переложите в дуршлаг и промойте их под проточной водой.

Шаг 2: Извлечение сока Выложите клюкву на бумажное полотенце, чтобы она высохла. Затем поместите ягоды в миску и разомните их пестиком, чтобы выжать сок. Отделите сок от мякоти с помощью марли и сохраните его в стеклянной емкости в холодильнике до использования.

Шаг 3: Приготовление отвара Переложите оставшиеся ягоды клюквы в кастрюлю и залейте их питьевой водой. Доведите до кипения и варите на слабом огне в течение 3-4 минут. После этого процедите отвар, чтобы удалить ягоды.

Шаг 4: Смешивание ингредиентов Дайте отвару остыть до температуры около 50°C и добавьте в него мед. Хорошо перемешайте, чтобы мед полностью растворился.

Шаг 5: Добавление клюквенного сока Влейте свежевыжатый клюквенный сок в отвар с медом. Перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно смешались.

Шаг 6: Подача Остудите домашний клюквенный морс до полной остывания и подайте его на стол. Можете добавить лед для создания освежающего эффекта.

Получившийся домашний клюквенный морс будет не только приятным напитком, но и обладать множеством полезных свойств клюквы. Насладитесь его вкусом и получите заряд энергии и пользы для вашего организма.

Источник: "Гастроном.Ру"