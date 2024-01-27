Божественный напиток из двух фруктов: освежает и наполняет энергией

Этот лимонад с насыщенным цитрусовым вкусом освежит и наполнит витаминами. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Апельсин с лимоном на ночь оставьте в морозильной камере. За 20 минут до приготовления вытащите.
2. Фрукты нарежьте в форме небольших кусочком. Всё перебейте в блендере, добавив сахар.
3. В кастрюлю с тремя литрами воды положите фрукты и лимонную соль. Размешайте ложкой, пока не растворится сахар. Процедите напиток через мелкое сито.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.