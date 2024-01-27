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Божественный напиток из двух фруктов: освежает и наполняет энергией

Освежающий лимонад из замороженных фруктов

0:47
Еда

Этот лимонад с насыщенным цитрусовым вкусом освежит и наполнит витаминами. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Освежающий лимонад из замороженных фруктов
Фото: pixnio.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты:

  • лимон (1 шт),
  • апельсин (1 шт),
  • сахар (1 стакан),
  • лимонная соль (половина чайной ложки),
  • вода (3 литра)

Приготовление

1. Апельсин с лимоном на ночь оставьте в морозильной камере. За 20 минут до приготовления вытащите.

2. Фрукты нарежьте в форме небольших кусочком. Всё перебейте в блендере, добавив сахар.

3. В кастрюлю с тремя литрами воды положите фрукты и лимонную соль. Размешайте ложкой, пока не растворится сахар. Процедите напиток через мелкое сито.

Лимонад!Из 2 апельсинов и 1 лимона получается божественный напиток!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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