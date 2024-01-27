Божественный напиток из двух фруктов: освежает и наполняет энергией

Освежающий лимонад из замороженных фруктов

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот лимонад с насыщенным цитрусовым вкусом освежит и наполнит витаминами. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: pixnio.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты:

лимон (1 шт),

апельсин (1 шт),

сахар (1 стакан),

лимонная соль (половина чайной ложки),

вода (3 литра)

Приготовление

1. Апельсин с лимоном на ночь оставьте в морозильной камере. За 20 минут до приготовления вытащите.

2. Фрукты нарежьте в форме небольших кусочком. Всё перебейте в блендере, добавив сахар.

3. В кастрюлю с тремя литрами воды положите фрукты и лимонную соль. Размешайте ложкой, пока не растворится сахар. Процедите напиток через мелкое сито.