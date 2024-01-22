Освежающий тропический коктейль со шпинатом и киви

Вкуснейший экзотический коктейль из киви и ананаса впечатлит ваших гостей

0:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Коктейль с приятным тропическим вкусом, кремовой консистенцией определенно стоит приготовить. Киви по вкусу напоминает нечто среднее между клубникой и манго и прекрасно дополняется лёгким привкусом свежего ананаса.

Фото: commons.wikimedia.org by Joanna Slodownik from secaucus, nj, USA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

1 чашка молодого шпината;

2 киви, разрезанных пополам и очищенных от кожуры,

200 грамм нарезанного кубиками ананаса;

1/2 авокадо;

стакан кокосового молока.

Приготовление:

Взбейте все ингредиенты в мощном блендере до получения однородной массы и наслаждайтесь!