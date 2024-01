Освежающий тропический коктейль со шпинатом и киви

Коктейль с приятным тропическим вкусом, кремовой консистенцией определенно стоит приготовить. Киви по вкусу напоминает нечто среднее между клубникой и манго и прекрасно дополняется лёгким привкусом свежего ананаса.

Фото: commons.wikimedia.org by Joanna Slodownik from secaucus, nj, USA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.