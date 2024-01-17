Лимонная заправка для салатов станет прекрасной альтернативой майонезу

Лёгкая и полезная лимонная заправка для салатов

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетологи одобрят заправку из лимона и растительного масла. Она заменит вредные заправки с дешёвыми маслами и искусственными ароматизаторами.

Фото: commons.wikimedia.org/ by 120 / V. Mourre is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Такая заправка подходит ко всему. Приготовьте большую порцию и храните её в холодильнике.

Ингредиенты:

1/2 стакана оливкового масла,

1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока,

1/2 чайной ложки соли,

1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца.

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты вместе до получения однородной массы.