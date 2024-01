Лимонная заправка для салатов станет прекрасной альтернативой майонезу

Диетологи одобрят заправку из лимона и растительного масла. Она заменит вредные заправки с дешёвыми маслами и искусственными ароматизаторами.

