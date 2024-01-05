Пирог с мандаринами — это ароматный и сочный десерт. Он станет отличным угощением для всех ваших гостей.
Ингредиенты:
Приготовление: Очищенные мандарины разрезаем поперёк пополам. Укладываем их срезом вниз на пергаментную бумагу в форму для запекания.
Взбиваем яйца с сахаром, добавляем сливочное масло и ещё раз взбиваем. Далее туда добавляем муку, разрыхлитель, ванильный сахар и опять взбиваем. Всю эту массу выкладываем на мандарины и разравниваем.
Выпекаем при 180° 40 минут. Когда пирог остынет, переворачиваем и посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Автор tanya_derzhits.
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