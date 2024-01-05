Пирог с мандаринами — ароматное и сочное угощение для ваших гостей

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог с мандаринами — это ароматный и сочный десерт. Он станет отличным угощением для всех ваших гостей.

Фото: wikimedia.org by 7'o'7 is licensed under public domain

Ингредиенты:

яйцо — 3 штуки

мандарины — 5-6 штук

сахар — 100 грамм

сливочное масло — 120 грамм

мука — 150 грамм

разрыхлитель — 10 грамм

ванильный сахар — полчайной ложки.

Приготовление: Очищенные мандарины разрезаем поперёк пополам. Укладываем их срезом вниз на пергаментную бумагу в форму для запекания.

Взбиваем яйца с сахаром, добавляем сливочное масло и ещё раз взбиваем. Далее туда добавляем муку, разрыхлитель, ванильный сахар и опять взбиваем. Всю эту массу выкладываем на мандарины и разравниваем.

Выпекаем при 180° 40 минут. Когда пирог остынет, переворачиваем и посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Автор tanya_derzhits.