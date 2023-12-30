Десерт "Мандариновый тирамису" станет прекрасным сладким угощением на новогоднем столе.
Ингредиенты:
Приготовление. Готовится он быстро, его не нужно запекать, а получается очень вкусно.
Мандарины чистим и измельчаем в блендере. Процеживаем через сито, смешиваем с сахаром и доводим до кипения и остуживаем.
Холодные сливки взбить со сливочным творожным сыром и сахарной пудрой. Печенье обмакнуть в мандариновый сок, выложить в форму, затем крем, а затем выложить второй слой.
Сверху крем украсть дольками мандарина присыпать сахарной пудрой и отправить в холодильник минимум на 4 часа. Приятного аппетита.
Автор ponomareva_olga_a.
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