Мандариновый тирамису: этот десерт станет отличным сладким угощением на столе

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Десерт "Мандариновый тирамису" станет прекрасным сладким угощением на новогоднем столе.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ингредиенты:

мандарины — 450 грамм

сахар — 80-150 грамм

творожный сыр — 450 грамм

сливки 30% — 450 грамм

сахарная пудра — 100-150 грамм

печенье "Савоярди".

Приготовление. Готовится он быстро, его не нужно запекать, а получается очень вкусно.

Мандарины чистим и измельчаем в блендере. Процеживаем через сито, смешиваем с сахаром и доводим до кипения и остуживаем.

Холодные сливки взбить со сливочным творожным сыром и сахарной пудрой. Печенье обмакнуть в мандариновый сок, выложить в форму, затем крем, а затем выложить второй слой.

Сверху крем украсть дольками мандарина присыпать сахарной пудрой и отправить в холодильник минимум на 4 часа. Приятного аппетита.

Автор ponomareva_olga_a.