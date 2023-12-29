Салат "Коралловый риф" с кальмарами: шикарная закуска на новогодний стол

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Закусок на новогоднем столе много не бывает! Удивите гостей аппетитным салатом "Коралловый риф" с кальмарами и сладким перцем — он точно понравится всем! Это чудесное новогоднее блюдо рекомендовано дзен-каналом "Сейчас приготовим!".

Фото: wikimedia.org by ayustety from Tsukiji, Tokyo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

2 кальмара;

1 пачка крабовых палочек (200 г);

1 красный сладкий болгарский перец;

3 яйца;

красная икра;

укроп;

2 ст. л. майонеза.

Приготовление

1. Два отварных кальмара нарежьте соломкой.

2. Красный сладкий перец тоже нарежьте соломкой.

3. Соломкой нарежьте отварные яйца.

4. Крабовые палочки нарежьте кружочками наискосок.

5. Все нарезанные ингредиенты сложите в миску, добавьте 2 ст. л. майонеза, перемешайте. Готовый салат красиво выложите на плоское блюдо. Посыпьте его мелко нарезанным укропом и щедро украсьте сверху несколькими ложками красной икры.