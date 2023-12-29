Закусок на новогоднем столе много не бывает! Удивите гостей аппетитным салатом "Коралловый риф" с кальмарами и сладким перцем — он точно понравится всем! Это чудесное новогоднее блюдо рекомендовано дзен-каналом "Сейчас приготовим!".
Ингредиенты:
Приготовление
1. Два отварных кальмара нарежьте соломкой.
2. Красный сладкий перец тоже нарежьте соломкой.
3. Соломкой нарежьте отварные яйца.
4. Крабовые палочки нарежьте кружочками наискосок.
5. Все нарезанные ингредиенты сложите в миску, добавьте 2 ст. л. майонеза, перемешайте. Готовый салат красиво выложите на плоское блюдо. Посыпьте его мелко нарезанным укропом и щедро украсьте сверху несколькими ложками красной икры.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.