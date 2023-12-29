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Шеф-повар Малышев рассказал, чем заменить майонез в салатах

1:59
Еда

Майонез является основной заправкой для многих праздничных салатов. В то же время это не самый полезный продукт. Шеф-повар ресторана "Леман" Григорий Малышев рассказал в беседе с Pravda.Ru об альтернативных вариантах заправки блюд.

Шеф-повар Малышев рассказал, чем заменить майонез в салатах
Фото: https://unsplash.com/photos/N_Y88TWmGwA Image Gallery by Jay Wennington jaywennington is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Он напомнил, что майонез — это масло, желтки, горчица. Каждый может сделать сам подобный соус, заменив одни ингредиенты на другие. Для снижения жирности вместо масла можно использовать простую воду или огуречный рассол.

Шеф-повар напомнил про греческий термойогурт, имеющий 2% жирности. Он может с лихвой заменить любые заправки, если в него добавить ещё ингредиенты: желтки, немножко лимонной кислоты, сахара, соли. Альтернатива желтков — каперсы.

Можно сделать соус "тартар" на основе всевозможных сметанных заправок. Нужно взять укроп, добавить солёные огурцы, немного горчицы. Очень хорошо подойдёт для "Оливье". Соус "тартар" также можно подавать к горячей рыбе.

Альтернативой майонезу может стать и йогурт, если добавить в него каплю лимонного сока, сахара, соли, горчицы и желтков, и всё это перетереть. Шеф-повар рекомендует сначала отдельно смешать желток с горчицей, а затем положить в йогурт. Так же в него можно добавить каплю соевого соуса, рубленые каперсы, чеснок, укроп, огурцы.

Хорошая заправка получится на основе сливок.

"Взять сливки, можно добавить уксус виноградный, либо яблочный, чтобы был не такой резкий и с приятным ароматом, добавить капельку сахара, перемешать. И будет у вас густая сметана. Вы можете такой домашней сметаной заправлять любые салаты", — поделился Малышев.

Ранее бренд-шеф рассказал, как сварить рассыпчатый рис.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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