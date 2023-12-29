Новогодний салат "Гнездо глухаря": дань традициям и украшение стола

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Гнездо глухаря" относится к традиционным, но подзабытым блюдам праздничной российской кухни.

Фото: Own work by Наталия Вячеславовна

Традиционным русским салатом является салат "Гнездо глухаря", названный так потому, что охота на эту птицу, которая входила в его состав, была традиционной.

Салат по форме напоминал гнездо глухаря, приготовленное из картофеля фри. Позже эту птицу заменили курицей, поскольку глухарь находится под угрозой исчезновения, но салат сохраняет ту же суть и получается таким же насыщенным.

Ингредиенты: 1 куриная грудка; 100 г ветчины; 200 г консервированных грибов; 3 варёных яйца; 3 картофелины, 1 морковь; 1 луковица; майонез; уксус; растительное масло; соль и перец; вареные перепелиные яйца.

Как приготовить этот рождественский салат. Очистите и нарежьте картофель тонкими и короткими брусочками. Обжариваем и даем стечь воде на впитывающей бумаге. На сковороде с небольшим количеством масла обжариваем куриную грудку, разделанную на филе, немного посолите, измельчите и оставьте.

Нарежьте морковь и лук и на той же сковороде обжарьте их с небольшим количеством масла, когда они начнут размягчаться, добавьте столовую ложку уксуса и дайте им настояться.

Измельчите ветчину и вареные яйца. Все перемешиваем, включая часть картофеля фри, и приправляем солью, перцем и большим количеством майонеза.

Выкладываем на тарелку в форме гнезда, с отверстием в центре. Накройте оставшимся картофелем фри и украсьте зелёными листьями (они также могут быть съедобными, например, листьями салата).