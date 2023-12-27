Марокканский тажин: экзотическое блюдо с курицей для вашего новогоднего застолья

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Удивите гостей новогоднего торжества необычным блюдом с курицей по марокканскому рецепту.

Фото: Own work by Iron Bishop

Тажин — это традиционное марокканское блюдо, которое готовят в специальной посуде под названием тажин. Он представляет собой усовершенствованный сотейник.

Замаринуйте кусочки курицы в лимонном соке, соли и перце. Отставьте в сторону на 30 минут.

Затем разогрейте оливковое масло в сковороде с глубоким дном. Через минуту добавьте кусочки курицы. Обжаривайте кусочки курицы по 3 минуты с каждой стороны. Процедите их и отложите в сторону.

Теперь добавьте в сковороду лук и чеснок. Обжаривайте в течение 2 минут на слабом огне. Затем добавьте молотую корицу, имбирь, оливки и куриный бульон. Тушите 5 минут. Затем добавьте кусочки курицы.

Накройте и готовьте в течение 45 минут на слабом огне. Снимите крышку и готовьте еще 5 минут, помешивая бульон. Теперь достаньте куриные грудки из соуса и разложите их по формочкам для тажина.

Украсьте листьями кориандра и измельченной лимонной цедрой. Затем полейте кусочки курицы приготовленным соусом. Тажин с курицей готов к подаче. Его можно подавать с лавашом или кабусами.