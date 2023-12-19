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"Ходовой" клубничный пирог готовится за считанные минуты: захочется съесть до последней крошки

1:59
Еда

Сладкие пироги всегда были неотъемлемой частью праздничных столов. В наши дни есть возможность купить выпечку, однако ничто не заменит домашние пироги — даже самые изысканные торты.

"Ходовой" клубничный пирог готовится за считанные минуты: захочется съесть до последней крошки
Фото: souspark.ru

Сайт souspark.ru поделился рецептом одного из вкуснейших пирогов с клубникой.

Ингредиенты:

  • 2 яйца.
  • 100 г сахара.
  • 100 мл молока.
  • 100 мл растительного масла.
  • 200 г муки.
  • 8 г ванильного сахара.
  • 10 г разрыхлителя.
  • 150 г клубники.

Для посыпки понадобятся 2 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, 30 г сливочного масла.

Приготовление

1. Разбиваем яйца в миску, добавляем сахар, ванильный сахар, немного соли, растительное масло и молоко. Взбиваем все ингредиенты миксером до образования пышной белой массы.

2. Смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем их в яичную массу. Замешиваем густое тесто.

3. Разрезаем клубнику пополам. Можно использовать как свежую, так и замороженную или консервированную ягоду.

4. Для приготовления посыпки смешиваем муку, сахар, масло натираем на тёрке. Перетираем компоненты руками до получения крошки.

5. Выстелив форму для выпечки пергаментом, выливаем тесто на дно формы. Укладываем половинки клубники на верхушку пирога.

6. Посыпаем пирог сливочной крошкой. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов в течение 40-45 минут.

В результате получается ароматный и пышный клубничный пирог. Это лакомство готовится быстро и без труда, и станет отличным украшением вашего стола.

Перемешал Испек - Готово! Пирог с КЛУБНИКОЙ за 5 минут! От него невозможно оторваться!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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