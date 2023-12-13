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Как правильно варить макароны

1:25
Еда

Многие считают, что настоящий вкус макарон зависит от их высокой стоимости, но это убеждение — глубокое заблуждение.

Как правильно варить макароны
Фото: flickr. com by Ana Segota is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Даже из доступных по цене продуктов можно приготовить восхитительное блюдо, аналогичное итальянским макаронам.

  • Во-первых, важно правильно выбрать размер кастрюли и количество воды. Кастрюля должна быть достаточно вместительной, рекомендуется использовать не менее литра воды на 100 грамм макарон.
  • Во-вторых, не стоит бояться пересолить воду для варки макарон. Итальянцы, например, добавляют воде достаточное количество соли. Макароны не впитают всю соль, сохранят форму и обогатятся вкусом. Для идеального результата достаточно 10 грамм соли на литр воды.
  • В-третьих, следите за временем варки макарон. Некоторые хозяйки предпочитают довести макароны до состояния al dente, особенно если планируют готовить их на сковороде. Если варите их только в кастрюле, придерживайтесь времени, указанного на упаковке.
  • В-четвертых, избавьтесь от лишней жидкости при помощи дуршлага, оставив всего 50 мл воды.

И, наконец, после удаления лишней жидкости верните макароны в кастрюлю, добавьте кусочек сливочного масла и тщательно перемешайте. Результат порадует великолепным вкусом.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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