Многие считают, что настоящий вкус макарон зависит от их высокой стоимости, но это убеждение — глубокое заблуждение.
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Даже из доступных по цене продуктов можно приготовить восхитительное блюдо, аналогичное итальянским макаронам.
Во-первых, важно правильно выбрать размер кастрюли и количество воды. Кастрюля должна быть достаточно вместительной, рекомендуется использовать не менее литра воды на 100 грамм макарон.
Во-вторых, не стоит бояться пересолить воду для варки макарон. Итальянцы, например, добавляют воде достаточное количество соли. Макароны не впитают всю соль, сохранят форму и обогатятся вкусом. Для идеального результата достаточно 10 грамм соли на литр воды.
В-третьих, следите за временем варки макарон. Некоторые хозяйки предпочитают довести макароны до состояния al dente, особенно если планируют готовить их на сковороде. Если варите их только в кастрюле, придерживайтесь времени, указанного на упаковке.
В-четвертых, избавьтесь от лишней жидкости при помощи дуршлага, оставив всего 50 мл воды.
И, наконец, после удаления лишней жидкости верните макароны в кастрюлю, добавьте кусочек сливочного масла и тщательно перемешайте. Результат порадует великолепным вкусом.
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