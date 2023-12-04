Зачем при жарке лука добавлять пищевую соду

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареный лук — прекрасное дополнение к многим блюдам, он придавает им вкусный оттенок. Однако не всегда удается добиться того, чтобы лук вышел золотистым, не подгорая.

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Чтобы достичь идеального результата, опытные хозяйки прибегают к одному секретному приему: добавлению пищевой соды в процесс жарки.

Для 300 граммов измельченного лука рекомендуется использовать 1/3 чайной ложки соды. Ее следует добавить, когда лук уже начинает приобретать золотистый оттенок.

Этот трюк позволяет ускорить процесс карамелизации и предотвратить подгорание. В результате получается красивое, золотистое и ароматное блюдо.