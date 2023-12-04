Жареный лук — прекрасное дополнение к многим блюдам, он придавает им вкусный оттенок. Однако не всегда удается добиться того, чтобы лук вышел золотистым, не подгорая.
Чтобы достичь идеального результата, опытные хозяйки прибегают к одному секретному приему: добавлению пищевой соды в процесс жарки.
Для 300 граммов измельченного лука рекомендуется использовать 1/3 чайной ложки соды. Ее следует добавить, когда лук уже начинает приобретать золотистый оттенок.
Этот трюк позволяет ускорить процесс карамелизации и предотвратить подгорание. В результате получается красивое, золотистое и ароматное блюдо.
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