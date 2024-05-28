Рост ипотечных сделок с новостройками в Москве в апреле 2024 года: подробный отчет

В апреле число ипотечных сделок с новостройками в Москве увеличилось на 1,3% по сравнению с мартом. Однако, по сравнению с апрелем прошлого года, число таких сделок сократилось на 6,1%, как сообщается в отчете столичного управления Росреестра.
Доля ипотечных сделок в столице достигла 58% от всех договоров долевого участия (ДДУ) на первичном рынке, что является максимальным значением с начала 2024 года.
За год доля ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках выросла. В апреле 2023 года она составляла 48%, тогда как в апреле 2022 года — 38%. С начала этого года более половины сделок оформляются с использованием кредитных средств.
В апреле 2024 года на московском рынке новостроек было зарегистрировано 6,94 тысячи ипотечных сделок с жилыми и нежилыми помещениями. Это на 1,3% больше, чем в марте, но на 6,1% меньше по сравнению с апрелем 2023 года.
Всего с января по апрель в Москве было оформлено 23,36 тысячи сделок с жильем в новостройках, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, но на 7,7% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Согласно данным Росреестра, за весь прошлый год на жилом и нежилом рынках Москвы было оформлено 97,4 тысячи долевых договоров с новостройками с использованием кредитных средств. Это максимальное значение за всю историю наблюдений.
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