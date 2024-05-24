Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Фролова назвала шесть продуктов, в которых больше всего белка
Кинологи назвали породы собак для маленьких квартир
СК "СберСтрахование" возместила 43,5 млн рублей за ремонт фильтровальной системы
Глава "Феррари" Вассёр высказался о предстоящем Гран-при Монако
Улучшение здоровья полости рта: естественные методы для свежего дыхания и комфорта
Виктория Боня попала в неловкую ситуацию на Каннском кинофестивале
Россиянку оштрафовали на 300т рублей за пьяный дебош в самолете
Что автомобилисты забывают сделать на заправке: 3 частые ошибки
ОСАГО 2024: как изменятся тарифы, цифровизация и контроль за рынком
Центробанк может смягчить денежно-кредитную политику при замедлении ипотечного кредитования

В ЦБ рассказали, когда смягчение денежно-кредитной политики

1:35
Недвижимость

Если рост ипотечного кредитования замедлится, Центробанк может перейти к смягчению денежно-кредитной политики, заявила Елизавета Данилова, глава департамента финансовой стабильности Банка России, на XXIV Всероссийской банковской конференции.

В ЦБ рассказали, когда смягчение денежно-кредитной политики
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Данилова подчеркнула, что денежно-кредитная политика регулятора зависит от нескольких факторов: совокупного спроса, уровня инфляции и темпов кредитования. Центробанк реагирует на замедление этих показателей. Если темпы ипотечного и других видов кредитования будут замедляться, регулятор может начать смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставок.

Продолжительное использование массовых льготных ипотечных программ привело к смягчению денежно-кредитных условий. Завершение льготной ипотеки на новостройки с 1 июля и изменение условий семейной ипотеки приведет к снижению спроса на жилье, ипотеку и, возможно, на смежные виды кредитования, что означает ужесточение денежно-кредитных условий. Сокращение ипотечных льгот может повлиять на совокупный спрос в экономике и замедлить инфляцию. Если Центробанк увидит такие эффекты, он может перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Ранее зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что Центробанк рассмотрит возможность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня. Эксперты, опрошенные Циан. Журналом, рассказали, может ли ЦБ повысить ключевую ставку до 17%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра

Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.

Ветеринары ответили, сколько живут кошки
Рассказываем, когда полив хуже пользы
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Никому не нужные солдаты. Зеленский не хочет обменов военнопленными Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин
Рассказываем, как выкапывать нарциссы
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Когда пора нестись к ветеринару: как понять, что кошке плохо, по ее ушам
Когда пора нестись к ветеринару: как понять, что кошке плохо, по ее ушам
Последние материалы
В ЦБ рассказали, когда смягчение денежно-кредитной политики
Виктория Боня попала в неловкую ситуацию на Каннском кинофестивале
Россиянку оштрафовали на 300т рублей за пьяный дебош в самолете
Что автомобилисты забывают сделать на заправке: 3 частые ошибки
ОСАГО 2024: как изменятся тарифы, цифровизация и контроль за рынком
Стало известно, как кошки предвидят смерть хозяина
Учёные разрабатывают технологию пересадки головы
Лечим болезни нарциссов
Авторы сериала "Пёс" допустили массу киноляпов при создании фильма
Коричневый рис способен очистить сосуды и защитить от заболеваний сердца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников