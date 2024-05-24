Центробанк может смягчить денежно-кредитную политику при замедлении ипотечного кредитования

В ЦБ рассказали, когда смягчение денежно-кредитной политики

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если рост ипотечного кредитования замедлится, Центробанк может перейти к смягчению денежно-кредитной политики, заявила Елизавета Данилова, глава департамента финансовой стабильности Банка России, на XXIV Всероссийской банковской конференции.

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Данилова подчеркнула, что денежно-кредитная политика регулятора зависит от нескольких факторов: совокупного спроса, уровня инфляции и темпов кредитования. Центробанк реагирует на замедление этих показателей. Если темпы ипотечного и других видов кредитования будут замедляться, регулятор может начать смягчение денежно-кредитной политики и снижение ставок.

Продолжительное использование массовых льготных ипотечных программ привело к смягчению денежно-кредитных условий. Завершение льготной ипотеки на новостройки с 1 июля и изменение условий семейной ипотеки приведет к снижению спроса на жилье, ипотеку и, возможно, на смежные виды кредитования, что означает ужесточение денежно-кредитных условий. Сокращение ипотечных льгот может повлиять на совокупный спрос в экономике и замедлить инфляцию. Если Центробанк увидит такие эффекты, он может перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Ранее зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что Центробанк рассмотрит возможность повышения ключевой ставки на заседании 7 июня. Эксперты, опрошенные Циан. Журналом, рассказали, может ли ЦБ повысить ключевую ставку до 17%.