Найден способ материальной мотивации для управдомов: их освободят от пенсионных взносов

Депутат Разворотнева предложила отмену пенсионных взносов с управдомов

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Управдомов хотят освободить от уплаты страховых пенсионных взносов — соответствующий законопроект подготовила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она раскрыла подробности РИА Недвижимости.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Ранее вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, по которым старших по дому/подъезду стали облагать налогами по полной. Из-за этого общественно активные граждане, среди которых преобладают пенсионеры, стали массово слагать с себя управдомские полномочия. Ещё один минус такой деятельности — она приравнивает занимающихся ею к работающим пенсионерам, лишая, таким образом, ежегодной индексации.

Разворотнева предлагает дополнить список застрахованных лиц, не обязанных отчислять пенсионные взносы, председателей совета домов. Поправки понадобится внести в Налоговый и Жилищный кодексы, а также в закон "Об обязательном пенсионном страховании".

По словам народной избранницы, законопроект направлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину. "Надеемся, что нам удастся его в короткие сроки принять", — добавила она.