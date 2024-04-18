Россиян предупредили о росте цен на востребованные стройматериалы. Цемент и гипсокартон - не укупить

В России резко подорожает цемент марок М400 и М500

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России уже к началу лета взлетят цены на стройматериалы. Эксперты прогнозируют 17-32-процентный рост. Причиной называют — паводки. По словам экспертов из стройотрасли, очень ощутимо подорожает цемент востребованных марок, М400 и М500.

Фото: commons.wikimedia.org by Усама зрафи is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Сообщается, что уже в конце весны цемент будет продаваться по 10 тысяч рублей за тонну. На втором месте по росту цен окажется гипсокартон, который тоже как и цемент является востребованным стройматериалом. По информации телеграм-канала Mash особенно сильный рост цен на строительные материалы будет наблюдаться в Московской области, в Ленинградской области, в Краснодарском крае, в Татарстане, в Санкт-Петербурге, в Новосибирской и Свердловской областях.

Отмечается, что для удержания цен были предприняты меры по увеличению объёмов производства. В среднем по тому же цементу увеличение составило 6%. Однако, как уже видно по ценникам — этого оказалось недостаточно. Эксперты объясняют, что цемент стал быстрее раскупаться из-за заливки фундаментов на новых территориях, плюс вот теперь ажиотажа добавили масштабные паводки.