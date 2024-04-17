Прописка для новорожденных: важность и процедура оформления - у матери или отца?

Где по закону можно зарегистрировать новорожденного ребенка - у матери или отца?

3:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Родителям, впервые ставшим родителями, рассказали о тонкостях оформления прописки для своего новорожденного малыша. При появлении ребенка многие родители задаются вопросом о том, когда и как нужно оформлять прописку для своего малыша.

Фото: flickr.com by Dylan Parker is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Насколько важна прописка для ребенка? Прописка по месту жительства является необходимой для получения социальных услуг и медицинского обслуживания, так как с этим адресом связана регистрация в детской поликлинике, детском саду и школе.

В течение первых 30 дней после рождения малыша педиатром обслуживается по месту жительства матери. Однако уже к концу первого месяца жизни родители должны получить справку формы № 8 и предоставить ее в медучреждение.

Прописка ребенка также даёт право на получение различных пособий и выплат, поскольку этот документ необходим при подаче соответствующих заявлений.

Где можно прописать своего новорожденного?

Ребенок регистрируется только по месту прописки матери или отца. Это правило применяется ко всем детям до 14 лет. Процедура совместной регистрации родителя и ребенка касается как постоянной, так и временной прописки. Исключение составляют случаи, когда ребенок оформляется у родственников или других лиц по решению органов опеки.

Если у родителей нет собственного жилья и они прописаны у родственников, они могут прописать туда своего новорожденного без согласия собственников. Даже если квартира арендована и в ней временная регистрация, согласие хозяина не требуется.

Однако на практике арендаторы часто отказываются выдавать временное разрешение, боясь, что прописка малыша может повлечь за собой увеличение коммунальных платежей или создать проблемы при выписке.

Как быть, если родители прописаны в разных местах?

В случае, если родители прописаны по разным адресам, ребенок прописывается по адресу матери. Если родители хотят оформить регистрацию у отца, матери должны дать письменное согласие. При этом важно, чтобы отец был указан в свидетельстве о рождении, иначе родителям будет отказано.

Какие документы нужны для оформления прописки ребенка?

Процедура оформления проводится в отделениях МФЦ. Для записи необходимы паспорт матери (и отца, если прописка осуществляется по его адресу) и свидетельство о рождении ребенка. После заполнения стандартного заявления документ с отметкой о месте прописки малыша можно получить через 7 дней.

Какие последствия могут быть, если не оформить прописку ребенка вовремя?

Закон предусматривает обязанность оформить прописку в течение недели после получения свидетельства о рождении. В случае просрочки родителям придется заплатить штраф до 5 тысяч рублей.