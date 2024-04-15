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Наводнения в России: резкий рост цен на строительные материалы и услуги

Из-за аномальных паводков цены на строительство домов будут расти

1:35
Недвижимость » Аналитика

Неожиданные наводнения в различных областях России могут привести к резкому увеличению стоимости строительных материалов и услуг. Это было объявлено в газете "Известия" со ссылкой на компанию "Винзер", специализирующуюся на производстве строительных материалов.

Из-за аномальных паводков цены на строительство домов будут расти
Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья is licensed under CC0

Директор "Винзер" Денис Жалнин отметил, что в текущей геополитической обстановке увеличение поставок строительных материалов для восстановления домов и привлечение квалифицированной рабочей силы в наиболее пострадавшие регионы становится сложной задачей. По его словам, в первые месяцы ожидается повышение стоимости материалов и услуг из-за дефицита.

Жалнин подчеркнул, что увеличение цен затронет не только регионы с наводнениями, так как ресурсы для восстановления домов придется доставлять из других регионов.

Владислав Копица, основатель Open Village, отметил, что уже начался рост цен на строительные материалы. Он уточнил, что некоторые корректировки в производстве вызваны природными условиями, что может привести к потере запланированных объемов до 25%.

По мнению Копицы, цены продолжат расти по материалам и работам, возможно, до осени. Он выразил надежду, что это произойдет постепенно, чтобы строительные компании могли выполнить свои обязательства без значительных финансовых потерь.

Александр Кальсин, руководитель строительной компании "АПС ДСК", считает, что рост цен будет ограниченным и затронет только регионы, пострадавшие от наводнений. Он не видит глобального влияния на стоимость строительства в целом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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