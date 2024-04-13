Лучшее время для продажи дачи: как максимизировать выручку от продажи загородной недвижимости, эксперты рекомендуют летние месяцы

Аналитик Гутман: май-июль является оптимальным периодом для продажи дачи

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Продажа дачи приносит наибольший доход в теплые месяцы года, согласно экспертам, опрошенным порталом aif. ru.

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Банковский аналитик Елена Гутман отмечает, что наибольший спрос на аренду и покупку загородных домов приходится на период с мая по июль. По её мнению, именно в это время можно получить максимальную выручку от сделки, так как в это время удаётся сделать участок наиболее привлекательным для потенциальных покупателей. Стоимость дачи летом обычно выше на 30 процентов по сравнению с другими временами года, что делает её более привлекательной для покупателей.

Риелтор Наталья Пыхова советует отложить продажу недвижимости, если не удаётся продать её в сезон. Она подчеркивает, что у владельцев больше шансов на успех, если участок аккуратно поддерживается, а дом хотя бы частично отремонтирован. Также важно показать покупателям окрестности, чтобы продемонстрировать удобства, такие как магазины, места для отдыха и прочее.

Эксперты также отмечают, что для продажи земельных участков без построек наиболее подходящее время — с конца февраля по конец апреля, когда спрос на такие участки высок из-за планируемого строительства домов.