Лучшее время для продажи дачи: как максимизировать выручку от продажи загородной недвижимости, эксперты рекомендуют летние месяцы

Продажа дачи приносит наибольший доход в теплые месяцы года, согласно экспертам, опрошенным порталом aif. ru.
Банковский аналитик Елена Гутман отмечает, что наибольший спрос на аренду и покупку загородных домов приходится на период с мая по июль. По её мнению, именно в это время можно получить максимальную выручку от сделки, так как в это время удаётся сделать участок наиболее привлекательным для потенциальных покупателей. Стоимость дачи летом обычно выше на 30 процентов по сравнению с другими временами года, что делает её более привлекательной для покупателей.
Риелтор Наталья Пыхова советует отложить продажу недвижимости, если не удаётся продать её в сезон. Она подчеркивает, что у владельцев больше шансов на успех, если участок аккуратно поддерживается, а дом хотя бы частично отремонтирован. Также важно показать покупателям окрестности, чтобы продемонстрировать удобства, такие как магазины, места для отдыха и прочее.
Эксперты также отмечают, что для продажи земельных участков без построек наиболее подходящее время — с конца февраля по конец апреля, когда спрос на такие участки высок из-за планируемого строительства домов.
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