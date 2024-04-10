Спрос на Тюмень: почему область стала востребована жителями разных регионов

Регионы массово скупают квартиры в новостройках Тюмени

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Жители различных регионов России проявляют интерес к приобретению квартир в новостройках Тюмени. Особенно большой спрос наблюдается среди жителей Свердловской области, Челябинской области и Москвы. Квартиры в Калининском округе пользуются особой популярностью, сообщает nashgorod. ru.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

По данным "Яндекс Недвижимости", почти половина квартир в новостройках Тюмени приобретается людьми из других регионов. Так, на тюменцев приходится 55% спроса, а остальные 45% распределяются между жителями Свердловской области (17%), Челябинской области (7%), Москвы (7%), Подмосковья (7%) и Пермского края (7%), а также Новосибирской области (4%).

Наиболее популярным округом Тюмени является Калининский, на который приходится почти половина всех просмотров. Ленинский и Центральный округа занимают второе и третье места соответственно, привлекая 30,3% и 16,9% просмотров.

Средняя стоимость квадратного метра первичного жилья в Тюмени за март увеличилась на 1,5% и составила почти 133 тысячи рублей. Только 7,5% потенциальных покупателей готовы заплатить более 160 тысяч за квадратный метр, и лишь 2,3% рассматривают варианты с ценой выше 190 тысяч за "квадрат".

Эксперты отмечают, что в марте цены на уже построенные, но еще продающиеся новостройки Тюмени были на 11 500 рублей за квадратный метр ниже, чем на строящиеся. Цена переуступки от физических лиц не сильно отличается от цены новостройки.

Самые высокие цены на новостройки наблюдаются в Сочи (с медианным значением более 426 тысяч рублей за квадратный метр), Москве (почти 333 тысячи) и Санкт-Петербурге (240 тысяч). В топ-5 также входят Казань (203 тысячи) и Нижний Новгород (175 тысяч).

Ранее сообщалось, что в Тюмени цены на дачные участки выросли на 21,5% за год и в среднем составляют 442,2 тысячи рублей за сотку.